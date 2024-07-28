SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TradesHood Fx2 Hedg
Vadim Shumanskiy

TradesHood Fx2 Hedg

Vadim Shumanskiy
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 114%
FxPro-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
258
Bénéfice trades:
210 (81.39%)
Perte trades:
48 (18.60%)
Meilleure transaction:
599.09 USD
Pire transaction:
-275.86 USD
Bénéfice brut:
11 019.21 USD (738 642 pips)
Perte brute:
-1 937.95 USD (55 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (1 350.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 303.92 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
138.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
39 jours
Facteur de récupération:
13.93
Longs trades:
128 (49.61%)
Courts trades:
130 (50.39%)
Facteur de profit:
5.69
Rendement attendu:
35.20 USD
Bénéfice moyen:
52.47 USD
Perte moyenne:
-40.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-589.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-651.74 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.57%
Prévision annuelle:
6.92%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
651.74 USD (4.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.47% (589.58 USD)
Par fonds propres:
72.77% (11 811.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 30
GBPAUD 28
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 20
AUDNZD 14
USDJPY 14
USDCAD 13
GBPNZD 11
EURNZD 10
USDSEK 10
EURCAD 9
EURAUD 8
NZDCAD 8
USDCHF 8
AUDCAD 7
GOLD 6
AAPL.O 5
CADCHF 4
MSTR.O 4
MSFT.O 1
TSLA.O 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.9K
GBPAUD 241
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 375
NZDUSD 544
AUDNZD 201
USDJPY 257
USDCAD 322
GBPNZD 80
EURNZD 346
USDSEK 1.3K
EURCAD 258
EURAUD 85
NZDCAD 228
USDCHF 594
AUDCAD 172
GOLD 73
AAPL.O 38
CADCHF 90
MSTR.O 275
MSFT.O -6
TSLA.O -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 61K
GBPAUD 37K
GBPUSD 52K
AUDUSD 14K
NZDUSD 18K
AUDNZD 14K
USDJPY 14K
USDCAD 15K
GBPNZD 12K
EURNZD 18K
USDSEK 364K
EURCAD 10K
EURAUD 3.4K
NZDCAD 10K
USDCHF 19K
AUDCAD 7.4K
GOLD 3.6K
AAPL.O 907
CADCHF 1.6K
MSTR.O 9.3K
MSFT.O -118
TSLA.O -299
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +599.09 USD
Pire transaction: -276 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 350.64 USD
Perte consécutive maximale: -589.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 42
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 36
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 173
GoMarkets-Live
0.25 × 63
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Ava-Real 1-MT5
0.39 × 93
14 plus...
Aucun avis
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
