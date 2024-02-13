SegnaliSezioni
Agoes Prio Utomo

Scalper Zion

Agoes Prio Utomo
0 recensioni
200 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 -0%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 324
Profit Trade:
12 449 (76.26%)
Loss Trade:
3 875 (23.74%)
Best Trade:
1 309.00 USD
Worst Trade:
-2 056.32 USD
Profitto lordo:
110 523.26 USD (6 701 138 pips)
Perdita lorda:
-106 266.90 USD (6 638 496 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (151.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 951.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
55.68%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
7 963 (48.78%)
Short Trade:
8 361 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
8.88 USD
Perdita media:
-27.42 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 211.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 838.71 USD (8)
Crescita mensile:
13.46%
Previsione annuale:
163.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.23 USD
Massimale:
15 222.54 USD (75.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.50% (15 222.54 USD)
Per equità:
76.72% (7 980.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2739
GBPUSD 1966
AUDCAD 1683
EURUSD 982
GBPAUD 899
NZDCAD 851
EURAUD 757
AUDNZD 738
GBPCHF 665
EURCHF 579
AUDUSD 576
BTCUSD 511
EURCAD 453
EURGBP 418
USDCAD 372
GBPCAD 368
USDCHF 327
USDJPY 311
NZDUSD 158
AUDCHF 122
EURNZD 108
EURJPY 104
US30 103
CADCHF 101
CHFJPY 96
GBPJPY 91
XAUJPY 65
XAUAUD 64
ETHUSD 53
AUDJPY 39
XAUEUR 23
SUMMARY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 4.3K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 538
GBPAUD 1K
NZDCAD -724
EURAUD 491
AUDNZD -2.1K
GBPCHF -1.1K
EURCHF 105
AUDUSD -3.7K
BTCUSD -914
EURCAD -365
EURGBP 292
USDCAD -376
GBPCAD -323
USDCHF -115
USDJPY 73
NZDUSD -53
AUDCHF 75
EURNZD 164
EURJPY -168
US30 428
CADCHF -191
CHFJPY 101
GBPJPY -10
XAUJPY -469
XAUAUD 437
ETHUSD 7
AUDJPY 192
XAUEUR -316
SUMMARY -109
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
GBPUSD -9.9K
AUDCAD 15K
EURUSD 24K
GBPAUD -1.4K
NZDCAD 5.1K
EURAUD 2.4K
AUDNZD -29K
GBPCHF -27K
EURCHF 11K
AUDUSD 4K
BTCUSD 66K
EURCAD -8.6K
EURGBP -5.2K
USDCAD -11K
GBPCAD -14K
USDCHF 2.6K
USDJPY 1.8K
NZDUSD -26K
AUDCHF 4.1K
EURNZD -348
EURJPY -8.8K
US30 -7.6K
CADCHF -4.5K
CHFJPY 21K
GBPJPY -8.3K
XAUJPY -2.9K
XAUAUD 4.8K
ETHUSD 5.4K
AUDJPY 8.1K
XAUEUR -1.1K
SUMMARY 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 309.00 USD
Worst Trade: -2 056 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +151.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 211.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 300
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.81 × 83
ICMarketsSC-Live05
0.86 × 310
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1015
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalper Zion
30USD al mese
-0%
0
0
USD
2.5K
USD
200
99%
16 324
76%
99%
1.04
0.26
USD
93%
1:500
Copia

