- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 324
Profit Trade:
12 449 (76.26%)
Loss Trade:
3 875 (23.74%)
Best Trade:
1 309.00 USD
Worst Trade:
-2 056.32 USD
Profitto lordo:
110 523.26 USD (6 701 138 pips)
Perdita lorda:
-106 266.90 USD (6 638 496 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (151.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 951.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
55.68%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
7 963 (48.78%)
Short Trade:
8 361 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
8.88 USD
Perdita media:
-27.42 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 211.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 838.71 USD (8)
Crescita mensile:
13.46%
Previsione annuale:
163.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.23 USD
Massimale:
15 222.54 USD (75.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.50% (15 222.54 USD)
Per equità:
76.72% (7 980.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2739
|GBPUSD
|1966
|AUDCAD
|1683
|EURUSD
|982
|GBPAUD
|899
|NZDCAD
|851
|EURAUD
|757
|AUDNZD
|738
|GBPCHF
|665
|EURCHF
|579
|AUDUSD
|576
|BTCUSD
|511
|EURCAD
|453
|EURGBP
|418
|USDCAD
|372
|GBPCAD
|368
|USDCHF
|327
|USDJPY
|311
|NZDUSD
|158
|AUDCHF
|122
|EURNZD
|108
|EURJPY
|104
|US30
|103
|CADCHF
|101
|CHFJPY
|96
|GBPJPY
|91
|XAUJPY
|65
|XAUAUD
|64
|ETHUSD
|53
|AUDJPY
|39
|XAUEUR
|23
|SUMMARY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|4.3K
|AUDCAD
|5.3K
|EURUSD
|538
|GBPAUD
|1K
|NZDCAD
|-724
|EURAUD
|491
|AUDNZD
|-2.1K
|GBPCHF
|-1.1K
|EURCHF
|105
|AUDUSD
|-3.7K
|BTCUSD
|-914
|EURCAD
|-365
|EURGBP
|292
|USDCAD
|-376
|GBPCAD
|-323
|USDCHF
|-115
|USDJPY
|73
|NZDUSD
|-53
|AUDCHF
|75
|EURNZD
|164
|EURJPY
|-168
|US30
|428
|CADCHF
|-191
|CHFJPY
|101
|GBPJPY
|-10
|XAUJPY
|-469
|XAUAUD
|437
|ETHUSD
|7
|AUDJPY
|192
|XAUEUR
|-316
|SUMMARY
|-109
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|GBPUSD
|-9.9K
|AUDCAD
|15K
|EURUSD
|24K
|GBPAUD
|-1.4K
|NZDCAD
|5.1K
|EURAUD
|2.4K
|AUDNZD
|-29K
|GBPCHF
|-27K
|EURCHF
|11K
|AUDUSD
|4K
|BTCUSD
|66K
|EURCAD
|-8.6K
|EURGBP
|-5.2K
|USDCAD
|-11K
|GBPCAD
|-14K
|USDCHF
|2.6K
|USDJPY
|1.8K
|NZDUSD
|-26K
|AUDCHF
|4.1K
|EURNZD
|-348
|EURJPY
|-8.8K
|US30
|-7.6K
|CADCHF
|-4.5K
|CHFJPY
|21K
|GBPJPY
|-8.3K
|XAUJPY
|-2.9K
|XAUAUD
|4.8K
|ETHUSD
|5.4K
|AUDJPY
|8.1K
|XAUEUR
|-1.1K
|SUMMARY
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 309.00 USD
Worst Trade: -2 056 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +151.95 USD
Massima perdita consecutiva: -1 211.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 300
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.81 × 83
|
ICMarketsSC-Live05
|0.86 × 310
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.10 × 1015
121 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
200
99%
16 324
76%
99%
1.04
0.26
USD
USD
93%
1:500