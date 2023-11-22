SegnaliSezioni
Ahmed Elhelaly

Trading Bird

Ahmed Elhelaly
0 recensioni
Affidabilità
102 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 155%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 472
Profit Trade:
4 052 (90.60%)
Loss Trade:
420 (9.39%)
Best Trade:
89.70 USD
Worst Trade:
-164.75 USD
Profitto lordo:
11 010.72 USD (5 323 534 pips)
Perdita lorda:
-5 587.96 USD (12 545 244 pips)
Vincite massime consecutive:
350 (420.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
913.47 USD (184)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
26.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
3 558 (79.56%)
Short Trade:
914 (20.44%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
64 (-2 347.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 347.47 USD (64)
Crescita mensile:
6.41%
Previsione annuale:
79.57%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.78 USD
Massimale:
2 347.47 USD (33.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.18% (449.33 USD)
Per equità:
77.95% (943.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 892
EURUSD 796
GBPJPY 729
EURAUD 628
USDJPY 513
XAUUSD 191
USOIL 190
BTCUSD 128
EURGBP 75
EURCHF 65
GBPCHF 61
AUDCAD 49
AUDUSD 42
AUDNZD 38
NZDCAD 38
USDCHF 29
NAS100.fs 7
S&P.fs 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 903
EURUSD 542
GBPJPY 2.4K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.2K
XAUUSD 68
USOIL -213
BTCUSD -810
EURGBP 25
EURCHF 114
GBPCHF 27
AUDCAD 22
AUDUSD -45
AUDNZD 16
NZDCAD 16
USDCHF 41
NAS100.fs 15
S&P.fs -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 105K
EURUSD 53K
GBPJPY 355K
EURAUD 166K
USDJPY 189K
XAUUSD 6.2K
USOIL -21K
BTCUSD -8.1M
EURGBP 1.1K
EURCHF 9.8K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 2.9K
AUDUSD -767
AUDNZD 2.6K
NZDCAD 2.1K
USDCHF 3.5K
NAS100.fs 7.4K
S&P.fs -589
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.70 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 184
Massime perdite consecutive: 64
Massimo profitto consecutivo: +420.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 347.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneFinancialMarkets-US11-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
0.05 × 40
ICMarketsSC-Live04
0.90 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.91 × 58
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.43 × 1789
ICMarketsSC-Live03
1.64 × 56
ICMarketsSC-Live27
1.69 × 59
ICMarketsSC-Live16
1.78 × 108
FxPro.com-Real05
4.43 × 109
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
6.58 × 485
FBS-Real-6
8.16 × 19
FBS-Real-1
8.67 × 143
FBS-Real-12
10.14 × 261
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
Low risk high profit
Non ci sono recensioni
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 19:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 18:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 06:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.