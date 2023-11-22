- Crescita
Trade:
4 472
Profit Trade:
4 052 (90.60%)
Loss Trade:
420 (9.39%)
Best Trade:
89.70 USD
Worst Trade:
-164.75 USD
Profitto lordo:
11 010.72 USD (5 323 534 pips)
Perdita lorda:
-5 587.96 USD (12 545 244 pips)
Vincite massime consecutive:
350 (420.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
913.47 USD (184)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
26.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
3 558 (79.56%)
Short Trade:
914 (20.44%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
64 (-2 347.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 347.47 USD (64)
Crescita mensile:
6.41%
Previsione annuale:
79.57%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.78 USD
Massimale:
2 347.47 USD (33.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.18% (449.33 USD)
Per equità:
77.95% (943.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|892
|EURUSD
|796
|GBPJPY
|729
|EURAUD
|628
|USDJPY
|513
|XAUUSD
|191
|USOIL
|190
|BTCUSD
|128
|EURGBP
|75
|EURCHF
|65
|GBPCHF
|61
|AUDCAD
|49
|AUDUSD
|42
|AUDNZD
|38
|NZDCAD
|38
|USDCHF
|29
|NAS100.fs
|7
|S&P.fs
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|903
|EURUSD
|542
|GBPJPY
|2.4K
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|68
|USOIL
|-213
|BTCUSD
|-810
|EURGBP
|25
|EURCHF
|114
|GBPCHF
|27
|AUDCAD
|22
|AUDUSD
|-45
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|16
|USDCHF
|41
|NAS100.fs
|15
|S&P.fs
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|105K
|EURUSD
|53K
|GBPJPY
|355K
|EURAUD
|166K
|USDJPY
|189K
|XAUUSD
|6.2K
|USOIL
|-21K
|BTCUSD
|-8.1M
|EURGBP
|1.1K
|EURCHF
|9.8K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDCAD
|2.9K
|AUDUSD
|-767
|AUDNZD
|2.6K
|NZDCAD
|2.1K
|USDCHF
|3.5K
|NAS100.fs
|7.4K
|S&P.fs
|-589
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneFinancialMarkets-US11-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|0.05 × 40
|
ICMarketsSC-Live04
|0.90 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|0.91 × 58
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|1.43 × 1789
|
ICMarketsSC-Live03
|1.64 × 56
|
ICMarketsSC-Live27
|1.69 × 59
|
ICMarketsSC-Live16
|1.78 × 108
|
FxPro.com-Real05
|4.43 × 109
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|5.07 × 136
|
GQCapital-Live
|6.58 × 485
|
FBS-Real-6
|8.16 × 19
|
FBS-Real-1
|8.67 × 143
|
FBS-Real-12
|10.14 × 261
|
IronFXBM-Real2
|13.57 × 350
