SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Bird
Ahmed Elhelaly

Trading Bird

Ahmed Elhelaly
0 inceleme
Güvenilirlik
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 155%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 472
Kârla kapanan işlemler:
4 052 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
420 (9.39%)
En iyi işlem:
89.70 USD
En kötü işlem:
-164.75 USD
Brüt kâr:
11 010.72 USD (5 323 534 pips)
Brüt zarar:
-5 587.96 USD (12 545 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
350 (420.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
913.47 USD (184)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.61%
Maks. mevduat yükü:
26.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
3 558 (79.56%)
Satış işlemleri:
914 (20.44%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
64 (-2 347.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 347.47 USD (64)
Aylık büyüme:
6.33%
Yıllık tahmin:
79.57%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.78 USD
Maksimum:
2 347.47 USD (33.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.18% (449.33 USD)
Varlığa göre:
77.95% (943.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 892
EURUSD 796
GBPJPY 729
EURAUD 628
USDJPY 513
XAUUSD 191
USOIL 190
BTCUSD 128
EURGBP 75
EURCHF 65
GBPCHF 61
AUDCAD 49
AUDUSD 42
AUDNZD 38
NZDCAD 38
USDCHF 29
NAS100.fs 7
S&P.fs 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 903
EURUSD 542
GBPJPY 2.4K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.2K
XAUUSD 68
USOIL -213
BTCUSD -810
EURGBP 25
EURCHF 114
GBPCHF 27
AUDCAD 22
AUDUSD -45
AUDNZD 16
NZDCAD 16
USDCHF 41
NAS100.fs 15
S&P.fs -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 105K
EURUSD 53K
GBPJPY 355K
EURAUD 166K
USDJPY 189K
XAUUSD 6.2K
USOIL -21K
BTCUSD -8.1M
EURGBP 1.1K
EURCHF 9.8K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 2.9K
AUDUSD -767
AUDNZD 2.6K
NZDCAD 2.1K
USDCHF 3.5K
NAS100.fs 7.4K
S&P.fs -589
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.70 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 184
Maksimum ardışık kayıp: 64
Maksimum ardışık kâr: +420.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 347.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneFinancialMarkets-US11-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
0.05 × 40
ICMarketsSC-Live04
0.90 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.91 × 58
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.43 × 1789
ICMarketsSC-Live03
1.64 × 56
ICMarketsSC-Live27
1.69 × 59
ICMarketsSC-Live16
1.78 × 108
FxPro.com-Real05
4.43 × 109
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
6.58 × 485
FBS-Real-6
8.16 × 19
FBS-Real-1
8.67 × 143
FBS-Real-12
10.14 × 261
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Low risk high profit
İnceleme yok
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 19:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 18:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 06:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.04.30 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Bird
Ayda 30 USD
155%
0
0
USD
3.5K
USD
102
97%
4 472
90%
100%
1.97
1.21
USD
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.