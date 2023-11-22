Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneFinancialMarkets-US11-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live 0.05 × 40 ICMarketsSC-Live04 0.90 × 29 ICMarketsSC-Live10 0.91 × 58 OneFinancialMarkets-US11-Live 1.43 × 1789 ICMarketsSC-Live03 1.64 × 56 ICMarketsSC-Live27 1.69 × 59 ICMarketsSC-Live16 1.78 × 108 FxPro.com-Real05 4.43 × 109 LibertexCom-MT4 Market Real Server 5.07 × 136 GQCapital-Live 6.58 × 485 FBS-Real-6 8.16 × 19 FBS-Real-1 8.67 × 143 FBS-Real-12 10.14 × 261 IronFXBM-Real2 13.57 × 350