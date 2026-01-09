- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.49 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.76 USD (1 348 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (9.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.76 USD (14)
Indice di Sharpe:
1.45
Attività di trading:
96.62%
Massimo carico di deposito:
3.18%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.79% (11.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.49 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|0.29 × 7
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|8.00 × 1
Safe and profitable trading
