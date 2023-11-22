SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Bird
Ahmed Elhelaly

Trading Bird

Ahmed Elhelaly
0 avis
Fiabilité
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 154%
OneFinancialMarkets-US11-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 468
Bénéfice trades:
4 048 (90.59%)
Perte trades:
420 (9.40%)
Meilleure transaction:
89.70 USD
Pire transaction:
-164.75 USD
Bénéfice brut:
10 981.23 USD (5 320 586 pips)
Perte brute:
-5 587.96 USD (12 545 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
350 (420.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
913.47 USD (184)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
99.61%
Charge de dépôt maximale:
26.34%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
3 554 (79.54%)
Courts trades:
914 (20.46%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
2.71 USD
Perte moyenne:
-13.30 USD
Pertes consécutives maximales:
64 (-2 347.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 347.47 USD (64)
Croissance mensuelle:
6.12%
Prévision annuelle:
74.62%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
232.78 USD
Maximal:
2 347.47 USD (33.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.18% (449.33 USD)
Par fonds propres:
77.95% (943.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 890
EURUSD 795
GBPJPY 729
EURAUD 628
USDJPY 513
USOIL 190
XAUUSD 190
BTCUSD 128
EURGBP 75
EURCHF 65
GBPCHF 61
AUDCAD 49
AUDUSD 42
AUDNZD 38
NZDCAD 38
USDCHF 29
NAS100.fs 7
S&P.fs 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 897
EURUSD 540
GBPJPY 2.4K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.2K
USOIL -213
XAUUSD 47
BTCUSD -810
EURGBP 25
EURCHF 114
GBPCHF 27
AUDCAD 22
AUDUSD -45
AUDNZD 16
NZDCAD 16
USDCHF 41
NAS100.fs 15
S&P.fs -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 105K
EURUSD 53K
GBPJPY 355K
EURAUD 166K
USDJPY 189K
USOIL -21K
XAUUSD 4.2K
BTCUSD -8.1M
EURGBP 1.1K
EURCHF 9.8K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 2.9K
AUDUSD -767
AUDNZD 2.6K
NZDCAD 2.1K
USDCHF 3.5K
NAS100.fs 7.4K
S&P.fs -589
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.70 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 184
Pertes consécutives maximales: 64
Bénéfice consécutif maximal: +420.67 USD
Perte consécutive maximale: -2 347.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneFinancialMarkets-US11-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
0.05 × 40
ICMarketsSC-Live04
0.90 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.91 × 58
OneFinancialMarkets-US11-Live
1.43 × 1789
ICMarketsSC-Live03
1.64 × 56
ICMarketsSC-Live27
1.69 × 59
ICMarketsSC-Live16
1.78 × 108
FxPro.com-Real05
4.43 × 109
LibertexCom-MT4 Market Real Server
5.07 × 136
GQCapital-Live
6.58 × 485
FBS-Real-6
8.16 × 19
FBS-Real-1
8.67 × 143
FBS-Real-12
10.14 × 261
IronFXBM-Real2
13.57 × 350
Low risk high profit
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Bird
30 USD par mois
154%
0
0
USD
3.4K
USD
102
97%
4 468
90%
100%
1.96
1.21
USD
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.