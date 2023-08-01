SegnaliSezioni
Oleksandr Sobko

ChaosTrading UJ

Oleksandr Sobko
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 17%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 471
Profit Trade:
4 620 (71.39%)
Loss Trade:
1 851 (28.60%)
Best Trade:
771.33 USD
Worst Trade:
-769.05 USD
Profitto lordo:
61 483.17 USD (15 675 415 pips)
Perdita lorda:
-59 785.74 USD (24 525 054 pips)
Vincite massime consecutive:
238 (1 464.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 083.27 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.60%
Massimo carico di deposito:
22.07%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
3 342 (51.65%)
Short Trade:
3 129 (48.35%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
13.31 USD
Perdita media:
-32.30 USD
Massime perdite consecutive:
200 (-6 264.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 264.68 USD (200)
Crescita mensile:
-18.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 920.78 USD
Massimale:
9 163.22 USD (44.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.75% (6 264.68 USD)
Per equità:
51.05% (6 289.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4218
EURUSD 717
USDCAD 431
USDCHF 325
AUDUSD 311
GBPUSD 215
NZDUSD 148
XAGUSD 32
XAUUSD 18
ESCash 14
BRNCash 13
BTCUSD 12
GBPJPY 9
NQ 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 13K
EURUSD -1.2K
USDCAD -1.2K
USDCHF -1.8K
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -3K
NZDUSD -266
XAGUSD -319
XAUUSD -975
ESCash 113
BRNCash -480
BTCUSD -222
GBPJPY -74
NQ -735
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 779K
EURUSD 26K
USDCAD -129
USDCHF -3.8K
AUDUSD -9.1K
GBPUSD -17K
NZDUSD -5.4K
XAGUSD -1.5K
XAUUSD -11K
ESCash 12K
BRNCash -663
BTCUSD -9.4M
GBPJPY -1.8K
NQ -177K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +771.33 USD
Worst Trade: -769 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 200
Massimo profitto consecutivo: +1 464.65 USD
Massima perdita consecutiva: -6 264.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.64 × 18247
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
ICMarkets-MT5
1.04 × 239
XMTrading-MT5
2.63 × 8
FBS-Real
3.77 × 61
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
4.26 × 76
Alpari-MT5
4.71 × 79
XMGlobal-MT5
5.15 × 40
XMUK-MT5
6.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
Non ci sono recensioni
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.04 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.21 12:36
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.08.26 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.08 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.06.18 14:25
No swaps are charged on the signal account
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.04.19 18:51
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.