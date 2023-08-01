- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 471
Profit Trade:
4 620 (71.39%)
Loss Trade:
1 851 (28.60%)
Best Trade:
771.33 USD
Worst Trade:
-769.05 USD
Profitto lordo:
61 483.17 USD (15 675 415 pips)
Perdita lorda:
-59 785.74 USD (24 525 054 pips)
Vincite massime consecutive:
238 (1 464.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 083.27 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.60%
Massimo carico di deposito:
22.07%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
3 342 (51.65%)
Short Trade:
3 129 (48.35%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
13.31 USD
Perdita media:
-32.30 USD
Massime perdite consecutive:
200 (-6 264.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 264.68 USD (200)
Crescita mensile:
-18.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 920.78 USD
Massimale:
9 163.22 USD (44.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.75% (6 264.68 USD)
Per equità:
51.05% (6 289.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4218
|EURUSD
|717
|USDCAD
|431
|USDCHF
|325
|AUDUSD
|311
|GBPUSD
|215
|NZDUSD
|148
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|18
|ESCash
|14
|BRNCash
|13
|BTCUSD
|12
|GBPJPY
|9
|NQ
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-1.2K
|USDCHF
|-1.8K
|AUDUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-3K
|NZDUSD
|-266
|XAGUSD
|-319
|XAUUSD
|-975
|ESCash
|113
|BRNCash
|-480
|BTCUSD
|-222
|GBPJPY
|-74
|NQ
|-735
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|779K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|-129
|USDCHF
|-3.8K
|AUDUSD
|-9.1K
|GBPUSD
|-17K
|NZDUSD
|-5.4K
|XAGUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|-11K
|ESCash
|12K
|BRNCash
|-663
|BTCUSD
|-9.4M
|GBPJPY
|-1.8K
|NQ
|-177K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +771.33 USD
Worst Trade: -769 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 200
Massimo profitto consecutivo: +1 464.65 USD
Massima perdita consecutiva: -6 264.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.64 × 18247
|
Darwinex-Live
|0.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 204
|
ICMarkets-MT5
|1.04 × 239
|
XMTrading-MT5
|2.63 × 8
|
FBS-Real
|3.77 × 61
|
VTMarkets-Live
|3.92 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|4.26 × 76
|
Alpari-MT5
|4.71 × 79
|
XMGlobal-MT5
|5.15 × 40
|
XMUK-MT5
|6.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|6.63 × 70
|
RoboForex-Pro
|10.00 × 14
|
Swissquote-Server
|14.00 × 4
Non ci sono recensioni
