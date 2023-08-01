SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ChaosTrading UJ
Oleksandr Sobko

ChaosTrading UJ

Oleksandr Sobko
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 17%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 468
Bénéfice trades:
4 618 (71.39%)
Perte trades:
1 850 (28.60%)
Meilleure transaction:
771.33 USD
Pire transaction:
-769.05 USD
Bénéfice brut:
61 483.11 USD (15 675 380 pips)
Perte brute:
-59 785.72 USD (24 525 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
238 (1 464.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 083.27 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
89.60%
Charge de dépôt maximale:
22.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
3 339 (51.62%)
Courts trades:
3 129 (48.38%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
13.31 USD
Perte moyenne:
-32.32 USD
Pertes consécutives maximales:
200 (-6 264.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 264.68 USD (200)
Croissance mensuelle:
-19.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 920.78 USD
Maximal:
9 163.22 USD (44.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.75% (6 264.68 USD)
Par fonds propres:
51.05% (6 289.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 4217
EURUSD 717
USDCAD 429
USDCHF 325
AUDUSD 311
GBPUSD 215
NZDUSD 148
XAGUSD 32
XAUUSD 18
ESCash 14
BRNCash 13
BTCUSD 12
GBPJPY 9
NQ 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 13K
EURUSD -1.2K
USDCAD -1.2K
USDCHF -1.8K
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -3K
NZDUSD -266
XAGUSD -319
XAUUSD -975
ESCash 113
BRNCash -480
BTCUSD -222
GBPJPY -74
NQ -735
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 779K
EURUSD 26K
USDCAD -154
USDCHF -3.8K
AUDUSD -9.1K
GBPUSD -17K
NZDUSD -5.4K
XAGUSD -1.5K
XAUUSD -11K
ESCash 12K
BRNCash -663
BTCUSD -9.4M
GBPJPY -1.8K
NQ -177K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +771.33 USD
Pire transaction: -769 USD
Gains consécutifs maximales: 86
Pertes consécutives maximales: 200
Bénéfice consécutif maximal: +1 464.65 USD
Perte consécutive maximale: -6 264.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server
0.64 × 18247
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
ICMarkets-MT5
1.04 × 239
XMTrading-MT5
2.63 × 8
FBS-Real
3.77 × 61
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
4.26 × 76
Alpari-MT5
4.71 × 79
XMGlobal-MT5
5.15 × 40
XMUK-MT5
6.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.04 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.21 12:36
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.08.26 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.08 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.06.18 14:25
No swaps are charged on the signal account
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.04.19 18:51
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ChaosTrading UJ
100 USD par mois
17%
0
0
USD
12K
USD
113
97%
6 468
71%
90%
1.02
0.26
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.