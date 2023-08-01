- Croissance
Trades:
6 468
Bénéfice trades:
4 618 (71.39%)
Perte trades:
1 850 (28.60%)
Meilleure transaction:
771.33 USD
Pire transaction:
-769.05 USD
Bénéfice brut:
61 483.11 USD (15 675 380 pips)
Perte brute:
-59 785.72 USD (24 525 054 pips)
Gains consécutifs maximales:
238 (1 464.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 083.27 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
89.60%
Charge de dépôt maximale:
22.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
3 339 (51.62%)
Courts trades:
3 129 (48.38%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
13.31 USD
Perte moyenne:
-32.32 USD
Pertes consécutives maximales:
200 (-6 264.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 264.68 USD (200)
Croissance mensuelle:
-19.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 920.78 USD
Maximal:
9 163.22 USD (44.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.75% (6 264.68 USD)
Par fonds propres:
51.05% (6 289.09 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4217
|EURUSD
|717
|USDCAD
|429
|USDCHF
|325
|AUDUSD
|311
|GBPUSD
|215
|NZDUSD
|148
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|18
|ESCash
|14
|BRNCash
|13
|BTCUSD
|12
|GBPJPY
|9
|NQ
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|13K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-1.2K
|USDCHF
|-1.8K
|AUDUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-3K
|NZDUSD
|-266
|XAGUSD
|-319
|XAUUSD
|-975
|ESCash
|113
|BRNCash
|-480
|BTCUSD
|-222
|GBPJPY
|-74
|NQ
|-735
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|779K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|-154
|USDCHF
|-3.8K
|AUDUSD
|-9.1K
|GBPUSD
|-17K
|NZDUSD
|-5.4K
|XAGUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|-11K
|ESCash
|12K
|BRNCash
|-663
|BTCUSD
|-9.4M
|GBPJPY
|-1.8K
|NQ
|-177K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.64 × 18247
|
Darwinex-Live
|0.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 204
|
ICMarkets-MT5
|1.04 × 239
|
XMTrading-MT5
|2.63 × 8
|
FBS-Real
|3.77 × 61
|
VTMarkets-Live
|3.92 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|4.26 × 76
|
Alpari-MT5
|4.71 × 79
|
XMGlobal-MT5
|5.15 × 40
|
XMUK-MT5
|6.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|6.63 × 70
|
RoboForex-Pro
|10.00 × 14
|
Swissquote-Server
|14.00 × 4
