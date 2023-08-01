Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT5 Real Server 0.64 × 18247 Darwinex-Live 0.71 × 7 AdmiralMarkets-Live 0.75 × 257 Pepperstone-MT5-Live01 0.91 × 204 ICMarkets-MT5 1.04 × 239 XMTrading-MT5 2.63 × 8 FBS-Real 3.77 × 61 VTMarkets-Live 3.92 × 13 XMGlobal-MT5 2 4.00 × 2 RoboForex-MetaTrader 5 4.26 × 76 Alpari-MT5 4.71 × 79 XMGlobal-MT5 5.15 × 40 XMUK-MT5 6.14 × 7 ICMarketsSC-MT5 6.63 × 70 RoboForex-Pro 10.00 × 14 Swissquote-Server 14.00 × 4 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou