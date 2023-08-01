SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ChaosTrading UJ
Oleksandr Sobko

ChaosTrading UJ

Oleksandr Sobko
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 17%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 471
Kârla kapanan işlemler:
4 620 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
1 851 (28.60%)
En iyi işlem:
771.33 USD
En kötü işlem:
-769.05 USD
Brüt kâr:
61 483.17 USD (15 675 415 pips)
Brüt zarar:
-59 785.74 USD (24 525 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
238 (1 464.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 083.27 USD (86)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
89.60%
Maks. mevduat yükü:
22.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
3 342 (51.65%)
Satış işlemleri:
3 129 (48.35%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
13.31 USD
Ortalama zarar:
-32.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
200 (-6 264.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 264.68 USD (200)
Aylık büyüme:
-14.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 920.78 USD
Maksimum:
9 163.22 USD (44.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.75% (6 264.68 USD)
Varlığa göre:
51.05% (6 289.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4218
EURUSD 717
USDCAD 431
USDCHF 325
AUDUSD 311
GBPUSD 215
NZDUSD 148
XAGUSD 32
XAUUSD 18
ESCash 14
BRNCash 13
BTCUSD 12
GBPJPY 9
NQ 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 13K
EURUSD -1.2K
USDCAD -1.2K
USDCHF -1.8K
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -3K
NZDUSD -266
XAGUSD -319
XAUUSD -975
ESCash 113
BRNCash -480
BTCUSD -222
GBPJPY -74
NQ -735
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 779K
EURUSD 26K
USDCAD -129
USDCHF -3.8K
AUDUSD -9.1K
GBPUSD -17K
NZDUSD -5.4K
XAGUSD -1.5K
XAUUSD -11K
ESCash 12K
BRNCash -663
BTCUSD -9.4M
GBPJPY -1.8K
NQ -177K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +771.33 USD
En kötü işlem: -769 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 200
Maksimum ardışık kâr: +1 464.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 264.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.64 × 18247
Darwinex-Live
0.71 × 7
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 204
ICMarkets-MT5
1.04 × 239
XMTrading-MT5
2.63 × 8
FBS-Real
3.77 × 61
VTMarkets-Live
3.92 × 13
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
4.26 × 76
Alpari-MT5
4.71 × 79
XMGlobal-MT5
5.15 × 40
XMUK-MT5
6.14 × 7
ICMarketsSC-MT5
6.63 × 70
RoboForex-Pro
10.00 × 14
Swissquote-Server
14.00 × 4
İnceleme yok
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.04 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.20 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.22 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.22 09:43
No swaps are charged
2024.11.21 12:36
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.05 13:36
No swaps are charged on the signal account
2024.08.26 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.08 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.07.16 16:06
No swaps are charged
2024.06.18 14:25
No swaps are charged on the signal account
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.05.07 13:44
No swaps are charged
2024.04.19 18:51
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ChaosTrading UJ
Ayda 100 USD
17%
0
0
USD
12K
USD
113
97%
6 471
71%
90%
1.02
0.26
USD
51%
1:500
