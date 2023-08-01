- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 471
Kârla kapanan işlemler:
4 620 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
1 851 (28.60%)
En iyi işlem:
771.33 USD
En kötü işlem:
-769.05 USD
Brüt kâr:
61 483.17 USD (15 675 415 pips)
Brüt zarar:
-59 785.74 USD (24 525 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
238 (1 464.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 083.27 USD (86)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
89.60%
Maks. mevduat yükü:
22.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
3 342 (51.65%)
Satış işlemleri:
3 129 (48.35%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
13.31 USD
Ortalama zarar:
-32.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
200 (-6 264.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 264.68 USD (200)
Aylık büyüme:
-14.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 920.78 USD
Maksimum:
9 163.22 USD (44.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.75% (6 264.68 USD)
Varlığa göre:
51.05% (6 289.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4218
|EURUSD
|717
|USDCAD
|431
|USDCHF
|325
|AUDUSD
|311
|GBPUSD
|215
|NZDUSD
|148
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|18
|ESCash
|14
|BRNCash
|13
|BTCUSD
|12
|GBPJPY
|9
|NQ
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|13K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-1.2K
|USDCHF
|-1.8K
|AUDUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-3K
|NZDUSD
|-266
|XAGUSD
|-319
|XAUUSD
|-975
|ESCash
|113
|BRNCash
|-480
|BTCUSD
|-222
|GBPJPY
|-74
|NQ
|-735
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|779K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|-129
|USDCHF
|-3.8K
|AUDUSD
|-9.1K
|GBPUSD
|-17K
|NZDUSD
|-5.4K
|XAGUSD
|-1.5K
|XAUUSD
|-11K
|ESCash
|12K
|BRNCash
|-663
|BTCUSD
|-9.4M
|GBPJPY
|-1.8K
|NQ
|-177K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +771.33 USD
En kötü işlem: -769 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 200
Maksimum ardışık kâr: +1 464.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 264.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.64 × 18247
|
Darwinex-Live
|0.71 × 7
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 204
|
ICMarkets-MT5
|1.04 × 239
|
XMTrading-MT5
|2.63 × 8
|
FBS-Real
|3.77 × 61
|
VTMarkets-Live
|3.92 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|4.26 × 76
|
Alpari-MT5
|4.71 × 79
|
XMGlobal-MT5
|5.15 × 40
|
XMUK-MT5
|6.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|6.63 × 70
|
RoboForex-Pro
|10.00 × 14
|
Swissquote-Server
|14.00 × 4
İnceleme yok
