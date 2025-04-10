SegnaliSezioni
Oleksandr Sobko

Corrective Hero

Oleksandr Sobko
1 recensione
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 225%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55 872
Profit Trade:
39 937 (71.47%)
Loss Trade:
15 935 (28.52%)
Best Trade:
3 124.07 USD
Worst Trade:
-6 155.59 USD
Profitto lordo:
127 776.87 USD (3 454 630 pips)
Perdita lorda:
-105 794.90 USD (3 751 237 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (19.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 172.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
185.46%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
473
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
29 350 (52.53%)
Short Trade:
26 522 (47.47%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-6.64 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-3 388.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 854.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.65%
Previsione annuale:
105.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22 097.37 USD (51.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.22% (22 097.37 USD)
Per equità:
71.71% (27 565.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 24722
GBPUSD 16307
EURUSD 14842
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -4.4K
GBPUSD 12K
EURUSD 15K
XAUUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -111K
GBPUSD -200K
EURUSD 35K
XAUUSD -19
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 124.07 USD
Worst Trade: -6 156 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.45 USD
Massima perdita consecutiva: -3 388.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
Exness-Real26
0.77 × 70
316 più
Valutazione media:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.10 17:10  (modificato 2025.05.05 16:48) 
 

He can reset his account to zero in one day. I don't recommend it.

2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 14:40
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 07:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Corrective Hero
100USD al mese
225%
0
0
USD
22K
USD
86
99%
55 872
71%
100%
1.20
0.39
USD
72%
1:500
Copia

