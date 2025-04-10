- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55 872
Profit Trade:
39 937 (71.47%)
Loss Trade:
15 935 (28.52%)
Best Trade:
3 124.07 USD
Worst Trade:
-6 155.59 USD
Profitto lordo:
127 776.87 USD (3 454 630 pips)
Perdita lorda:
-105 794.90 USD (3 751 237 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (19.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 172.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
185.46%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
473
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
29 350 (52.53%)
Short Trade:
26 522 (47.47%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-6.64 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-3 388.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 854.72 USD (2)
Crescita mensile:
8.65%
Previsione annuale:
105.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22 097.37 USD (51.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.22% (22 097.37 USD)
Per equità:
71.71% (27 565.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24722
|GBPUSD
|16307
|EURUSD
|14842
|XAUUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-4.4K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-111K
|GBPUSD
|-200K
|EURUSD
|35K
|XAUUSD
|-19
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 124.07 USD
Worst Trade: -6 156 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.45 USD
Massima perdita consecutiva: -3 388.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
EightcapLtd-Real2
|0.75 × 509
|
Exness-Real26
|0.77 × 70
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
225%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
86
99%
55 872
71%
100%
1.20
0.39
USD
USD
72%
1:500
He can reset his account to zero in one day. I don't recommend it.