Trade:
6 038
Profit Trade:
4 319 (71.53%)
Loss Trade:
1 719 (28.47%)
Best Trade:
8 935.43 USD
Worst Trade:
-18 912.17 USD
Profitto lordo:
307 132.22 USD (819 266 pips)
Perdita lorda:
-224 585.55 USD (523 710 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (4 386.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 127.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.93%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
2 944 (48.76%)
Short Trade:
3 094 (51.24%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
13.67 USD
Profitto medio:
71.11 USD
Perdita media:
-130.65 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 199.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92 427.06 USD (11)
Crescita mensile:
6.08%
Previsione annuale:
74.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
92 427.06 USD (53.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.01% (92 427.06 USD)
Per equità:
60.02% (20 361.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4800
|AUDNZD
|224
|NZDCAD
|221
|EURGBP
|172
|GBPCAD
|165
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|131
|EURCAD
|105
|USDCAD
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|58K
|AUDNZD
|4.2K
|NZDCAD
|7.3K
|EURGBP
|1.4K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.5K
|EURCAD
|2.4K
|USDCAD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|89K
|AUDNZD
|28K
|NZDCAD
|48K
|EURGBP
|25K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|38K
|EURCAD
|41K
|USDCAD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +8 935.43 USD
Worst Trade: -18 912 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4 386.35 USD
Massima perdita consecutiva: -3 199.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live08
|0.22 × 361
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 282
|
ICMarketsSC-Live15
|0.76 × 41
|
ICMarkets-Live17
|0.86 × 14
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 42
|
VantageFX-Live 3
|1.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.04 × 57
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.36 × 163
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
brand new multiverse 2k
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
895%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
198
100%
6 038
71%
90%
1.36
13.67
USD
USD
60%
1:500