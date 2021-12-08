SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STC shotgun
Kwok Chin Kan

STC shotgun

Kwok Chin Kan
0 recensioni
Affidabilità
198 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 895%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 038
Profit Trade:
4 319 (71.53%)
Loss Trade:
1 719 (28.47%)
Best Trade:
8 935.43 USD
Worst Trade:
-18 912.17 USD
Profitto lordo:
307 132.22 USD (819 266 pips)
Perdita lorda:
-224 585.55 USD (523 710 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (4 386.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 127.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.93%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
2 944 (48.76%)
Short Trade:
3 094 (51.24%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
13.67 USD
Profitto medio:
71.11 USD
Perdita media:
-130.65 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 199.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92 427.06 USD (11)
Crescita mensile:
6.08%
Previsione annuale:
74.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
92 427.06 USD (53.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.01% (92 427.06 USD)
Per equità:
60.02% (20 361.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4800
AUDNZD 224
NZDCAD 221
EURGBP 172
GBPCAD 165
GBPUSD 146
EURUSD 131
EURCAD 105
USDCAD 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 58K
AUDNZD 4.2K
NZDCAD 7.3K
EURGBP 1.4K
GBPCAD 2.1K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2.5K
EURCAD 2.4K
USDCAD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 89K
AUDNZD 28K
NZDCAD 48K
EURGBP 25K
GBPCAD 14K
GBPUSD 2.1K
EURUSD 38K
EURCAD 41K
USDCAD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 935.43 USD
Worst Trade: -18 912 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4 386.35 USD
Massima perdita consecutiva: -3 199.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.22 × 361
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 282
ICMarketsSC-Live15
0.76 × 41
ICMarkets-Live17
0.86 × 14
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 42
VantageFX-Live 3
1.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
1.04 × 57
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.36 × 163
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 più
brand new multiverse 2k
Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 86% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.05 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.10 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
