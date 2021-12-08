Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14 0.00 × 6 Alpari-Trade 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live02 0.13 × 8 FusionMarkets-Demo 0.19 × 81 ICMarketsSC-Live08 0.22 × 361 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live16 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 26 EGlobal-Cent6 0.47 × 341 ICMarkets-Live24 0.56 × 9 ICMarketsSC-Live07 0.57 × 282 ICMarketsSC-Live15 0.76 × 41 ICMarkets-Live17 0.86 × 14 Longhorn-Real2 0.90 × 40 BlueberryMarkets-Live 0.93 × 42 VantageFX-Live 3 1.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live8 1.04 × 57 ICMarketsSC-Live12 1.15 × 20 MonetaMarkets-Live 6 1.23 × 1217 TMGM.TradeMax-Live3 1.36 × 163 ICMarketsSC-Live05 1.36 × 25 66 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya