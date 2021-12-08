SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STC shotgun
Kwok Chin Kan

STC shotgun

Kwok Chin Kan
0 inceleme
Güvenilirlik
198 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 895%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 038
Kârla kapanan işlemler:
4 319 (71.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 719 (28.47%)
En iyi işlem:
8 935.43 USD
En kötü işlem:
-18 912.17 USD
Brüt kâr:
307 132.22 USD (819 266 pips)
Brüt zarar:
-224 585.55 USD (523 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (4 386.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 127.67 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
89.93%
Maks. mevduat yükü:
43.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
2 944 (48.76%)
Satış işlemleri:
3 094 (51.24%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
13.67 USD
Ortalama kâr:
71.11 USD
Ortalama zarar:
-130.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 199.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92 427.06 USD (11)
Aylık büyüme:
6.06%
Yıllık tahmin:
74.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
92 427.06 USD (53.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.01% (92 427.06 USD)
Varlığa göre:
60.02% (20 361.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 4800
AUDNZD 224
NZDCAD 221
EURGBP 172
GBPCAD 165
GBPUSD 146
EURUSD 131
EURCAD 105
USDCAD 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 58K
AUDNZD 4.2K
NZDCAD 7.3K
EURGBP 1.4K
GBPCAD 2.1K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2.5K
EURCAD 2.4K
USDCAD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 89K
AUDNZD 28K
NZDCAD 48K
EURGBP 25K
GBPCAD 14K
GBPUSD 2.1K
EURUSD 38K
EURCAD 41K
USDCAD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 935.43 USD
En kötü işlem: -18 912 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +4 386.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 199.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.22 × 361
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 282
ICMarketsSC-Live15
0.76 × 41
ICMarkets-Live17
0.86 × 14
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 42
VantageFX-Live 3
1.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
1.04 × 57
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.36 × 163
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STC shotgun
Ayda 30 USD
895%
0
0
USD
36K
USD
198
100%
6 038
71%
90%
1.36
13.67
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.