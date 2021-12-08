- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 038
Kârla kapanan işlemler:
4 319 (71.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 719 (28.47%)
En iyi işlem:
8 935.43 USD
En kötü işlem:
-18 912.17 USD
Brüt kâr:
307 132.22 USD (819 266 pips)
Brüt zarar:
-224 585.55 USD (523 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (4 386.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 127.67 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
89.93%
Maks. mevduat yükü:
43.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
2 944 (48.76%)
Satış işlemleri:
3 094 (51.24%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
13.67 USD
Ortalama kâr:
71.11 USD
Ortalama zarar:
-130.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 199.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92 427.06 USD (11)
Aylık büyüme:
6.06%
Yıllık tahmin:
74.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
92 427.06 USD (53.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.01% (92 427.06 USD)
Varlığa göre:
60.02% (20 361.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4800
|AUDNZD
|224
|NZDCAD
|221
|EURGBP
|172
|GBPCAD
|165
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|131
|EURCAD
|105
|USDCAD
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|58K
|AUDNZD
|4.2K
|NZDCAD
|7.3K
|EURGBP
|1.4K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.5K
|EURCAD
|2.4K
|USDCAD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|89K
|AUDNZD
|28K
|NZDCAD
|48K
|EURGBP
|25K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|38K
|EURCAD
|41K
|USDCAD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 935.43 USD
En kötü işlem: -18 912 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +4 386.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 199.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live08
|0.22 × 361
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 282
|
ICMarketsSC-Live15
|0.76 × 41
|
ICMarkets-Live17
|0.86 × 14
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 42
|
VantageFX-Live 3
|1.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.04 × 57
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.36 × 163
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
brand new multiverse 2k
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
895%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
198
100%
6 038
71%
90%
1.36
13.67
USD
USD
60%
1:500