Signaux / MetaTrader 4 / STC shotgun
Kwok Chin Kan

STC shotgun

Kwok Chin Kan
0 avis
Fiabilité
198 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 895%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 035
Bénéfice trades:
4 317 (71.53%)
Perte trades:
1 718 (28.47%)
Meilleure transaction:
8 935.43 USD
Pire transaction:
-18 912.17 USD
Bénéfice brut:
307 109.37 USD (819 062 pips)
Perte brute:
-224 578.06 USD (523 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (4 386.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 127.67 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
89.93%
Charge de dépôt maximale:
43.22%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
2 941 (48.73%)
Courts trades:
3 094 (51.27%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
13.68 USD
Bénéfice moyen:
71.14 USD
Perte moyenne:
-130.72 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 199.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-92 427.06 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.18%
Prévision annuelle:
75.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
92 427.06 USD (53.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.01% (92 427.06 USD)
Par fonds propres:
60.02% (20 361.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4797
AUDNZD 224
NZDCAD 221
EURGBP 172
GBPCAD 165
GBPUSD 146
EURUSD 131
EURCAD 105
USDCAD 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 58K
AUDNZD 4.2K
NZDCAD 7.3K
EURGBP 1.4K
GBPCAD 2.1K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 2.5K
EURCAD 2.4K
USDCAD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 89K
AUDNZD 28K
NZDCAD 48K
EURGBP 25K
GBPCAD 14K
GBPUSD 2.1K
EURUSD 38K
EURCAD 41K
USDCAD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 935.43 USD
Pire transaction: -18 912 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +4 386.35 USD
Perte consécutive maximale: -3 199.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.22 × 361
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 282
ICMarketsSC-Live15
0.76 × 41
ICMarkets-Live17
0.86 × 14
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 42
VantageFX-Live 3
1.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
1.04 × 57
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.36 × 163
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 plus...
brand new multiverse 2k
Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 86% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.12 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.05 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.10 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.