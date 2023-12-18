SegnaliSezioni
Kwok Chin Kan

Silva living funds

Kwok Chin Kan
0 recensioni
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -47%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 968
Profit Trade:
2 059 (69.37%)
Loss Trade:
909 (30.63%)
Best Trade:
3 040.00 USD
Worst Trade:
-7 326.86 USD
Profitto lordo:
64 476.50 USD (247 855 pips)
Perdita lorda:
-63 668.55 USD (224 780 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (537.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 772.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
177.26%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
1 417 (47.74%)
Short Trade:
1 551 (52.26%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
31.31 USD
Perdita media:
-70.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-34 701.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 701.06 USD (12)
Crescita mensile:
8.27%
Previsione annuale:
100.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
976.22 USD
Massimale:
34 701.06 USD (90.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.61% (34 701.06 USD)
Per equità:
85.68% (28 862.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2968
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 808
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 040.00 USD
Worst Trade: -7 327 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +537.42 USD
Massima perdita consecutiva: -34 701.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.41 × 22
TMGM.TradeMax-Demo
0.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.59 × 300
ICMarkets-Live22
0.60 × 5
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 30
ICMarketsSC-Live05
1.75 × 12
SimpleFX-LiveUK
2.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
2.33 × 9
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 1
RoboForex-ECN-3
4.38 × 159
ICMarketsSC-Live08
4.75 × 28
Coinexx-Live
5.00 × 9
ICMarketsSC-Live32
5.11 × 2532
RoboForex-Pro-5
5.54 × 39
Axi-US06-Live
6.60 × 25
7 più
initial deposit: 4703.39usd

start date: 8 Dec 2023

Lotsize 0.02 base 1.7 multiplier

Pair: AUDCAD only

2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 16:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Silva living funds
30USD al mese
-47%
0
0
USD
6.9K
USD
95
100%
2 968
69%
96%
1.01
0.27
USD
86%
1:500
Copia

