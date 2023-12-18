- Crescita
Trade:
2 968
Profit Trade:
2 059 (69.37%)
Loss Trade:
909 (30.63%)
Best Trade:
3 040.00 USD
Worst Trade:
-7 326.86 USD
Profitto lordo:
64 476.50 USD (247 855 pips)
Perdita lorda:
-63 668.55 USD (224 780 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (537.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 772.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
177.26%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
1 417 (47.74%)
Short Trade:
1 551 (52.26%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
31.31 USD
Perdita media:
-70.04 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-34 701.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34 701.06 USD (12)
Crescita mensile:
8.27%
Previsione annuale:
100.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
976.22 USD
Massimale:
34 701.06 USD (90.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.61% (34 701.06 USD)
Per equità:
85.68% (28 862.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2968
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|808
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 040.00 USD
Worst Trade: -7 327 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +537.42 USD
Massima perdita consecutiva: -34 701.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.41 × 22
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.59 × 300
|
ICMarkets-Live22
|0.60 × 5
|
EagleFX-Live
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|1.75 × 12
|
SimpleFX-LiveUK
|2.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|2.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|4.38 × 159
|
ICMarketsSC-Live08
|4.75 × 28
|
Coinexx-Live
|5.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|5.11 × 2532
|
RoboForex-Pro-5
|5.54 × 39
|
Axi-US06-Live
|6.60 × 25
initial deposit: 4703.39usd
start date: 8 Dec 2023
Lotsize 0.02 base 1.7 multiplier
Pair: AUDCAD only
Non ci sono recensioni
