Valute / CZR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CZR: Caesars Entertainment Inc
25.56 USD 0.84 (3.18%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CZR ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.42 e ad un massimo di 26.50.
Segui le dinamiche di Caesars Entertainment Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZR News
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- JMP riduce il target di prezzo delle azioni Caesars a $41 per le spese di marketing regionali
- JMP lowers Caesars stock price target to $41 on regional marketing spend
- Dove puntare le vostre fiches? Barclays sceglie Flutter come top pick nel gaming
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Caesars Stock: Can This Casino Giant Survive More Stormy Weather? (NASDAQ:CZR)
- Why Is AppLovin Stock Soaring Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Caesars Entertainment (CZR) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Intervallo Giornaliero
25.42 26.50
Intervallo Annuale
21.40 45.93
- Chiusura Precedente
- 26.40
- Apertura
- 26.48
- Bid
- 25.56
- Ask
- 25.86
- Minimo
- 25.42
- Massimo
- 26.50
- Volume
- 17.959 K
- Variazione giornaliera
- -3.18%
- Variazione Mensile
- -1.58%
- Variazione Semestrale
- 2.94%
- Variazione Annuale
- -38.73%
20 settembre, sabato