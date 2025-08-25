KurseKategorien
Währungen / CZR
Zurück zum Aktien

CZR: Caesars Entertainment Inc

26.40 USD 0.97 (3.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CZR hat sich für heute um 3.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.48 bis zu einem Hoch von 26.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Caesars Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZR News

Tagesspanne
25.48 26.50
Jahresspanne
21.40 45.93
Vorheriger Schlusskurs
25.43
Eröffnung
25.87
Bid
26.40
Ask
26.70
Tief
25.48
Hoch
26.50
Volumen
12.310 K
Tagesänderung
3.81%
Monatsänderung
1.66%
6-Monatsänderung
6.32%
Jahresänderung
-36.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K