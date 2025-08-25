Währungen / CZR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CZR: Caesars Entertainment Inc
26.40 USD 0.97 (3.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CZR hat sich für heute um 3.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.48 bis zu einem Hoch von 26.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caesars Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZR News
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- JMP senkt Kursziel für Caesars wegen regionaler Marketingausgaben auf 41 $
- JMP lowers Caesars stock price target to $41 on regional marketing spend
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Caesars Stock: Can This Casino Giant Survive More Stormy Weather? (NASDAQ:CZR)
- Why Is AppLovin Stock Soaring Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Caesars Entertainment (CZR) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- MGM Resorts: A Citadel Of Stability (NYSE:MGM)
Tagesspanne
25.48 26.50
Jahresspanne
21.40 45.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.43
- Eröffnung
- 25.87
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Tief
- 25.48
- Hoch
- 26.50
- Volumen
- 12.310 K
- Tagesänderung
- 3.81%
- Monatsänderung
- 1.66%
- 6-Monatsänderung
- 6.32%
- Jahresänderung
- -36.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K