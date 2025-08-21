Currencies / CZR
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
CZR: Caesars Entertainment Inc
25.47 USD 0.43 (1.66%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CZR exchange rate has changed by -1.66% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 25.33 and at a high of 26.09.
Follow Caesars Entertainment Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZR News
- JMP lowers Caesars stock price target to $41 on regional marketing spend
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Caesars Stock: Can This Casino Giant Survive More Stormy Weather? (NASDAQ:CZR)
- Why Is AppLovin Stock Soaring Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Caesars Entertainment (CZR) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- MGM Resorts: A Citadel Of Stability (NYSE:MGM)
- SPY ETF News, 8/22/2025 - TipRanks.com
- Hartford Floating Rate Fund Q2 2025 Commentary
Daily Range
25.33 26.09
Year Range
21.40 45.93
- Previous Close
- 25.90
- Open
- 26.08
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 25.33
- High
- 26.09
- Volume
- 5.121 K
- Daily Change
- -1.66%
- Month Change
- -1.93%
- 6 Months Change
- 2.58%
- Year Change
- -38.95%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%