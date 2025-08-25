货币 / CZR
CZR: Caesars Entertainment Inc
25.58 USD 0.32 (1.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CZR汇率已更改-1.24%。当日，交易品种以低点25.33和高点26.09进行交易。
关注Caesars Entertainment Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.33 26.09
年范围
21.40 45.93
- 前一天收盘价
- 25.90
- 开盘价
- 26.08
- 卖价
- 25.58
- 买价
- 25.88
- 最低价
- 25.33
- 最高价
- 26.09
- 交易量
- 10.196 K
- 日变化
- -1.24%
- 月变化
- -1.50%
- 6个月变化
- 3.02%
- 年变化
- -38.69%
