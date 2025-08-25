Валюты / CZR
CZR: Caesars Entertainment Inc
25.58 USD 0.32 (1.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CZR за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 26.09.
Следите за динамикой Caesars Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.33 26.09
Годовой диапазон
21.40 45.93
- Предыдущее закрытие
- 25.90
- Open
- 26.08
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Low
- 25.33
- High
- 26.09
- Объем
- 10.196 K
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- -1.50%
- 6-месячное изменение
- 3.02%
- Годовое изменение
- -38.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.