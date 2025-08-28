通貨 / CZR
CZR: Caesars Entertainment Inc
26.40 USD 0.97 (3.81%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CZRの今日の為替レートは、3.81%変化しました。日中、通貨は1あたり25.48の安値と26.50の高値で取引されました。
Caesars Entertainment Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CZR News
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- JMPがシーザーズの株価目標を41ドルに引き下げ、地域マーケティング支出を理由に
- JMP lowers Caesars stock price target to $41 on regional marketing spend
- バークレイズ、Flutterをゲーミング業界のトップ銘柄に選定
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Caesars Stock: Can This Casino Giant Survive More Stormy Weather? (NASDAQ:CZR)
- Why Is AppLovin Stock Soaring Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Caesars Entertainment (CZR) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
1日のレンジ
25.48 26.50
1年のレンジ
21.40 45.93
- 以前の終値
- 25.43
- 始値
- 25.87
- 買値
- 26.40
- 買値
- 26.70
- 安値
- 25.48
- 高値
- 26.50
- 出来高
- 12.310 K
- 1日の変化
- 3.81%
- 1ヶ月の変化
- 1.66%
- 6ヶ月の変化
- 6.32%
- 1年の変化
- -36.72%
