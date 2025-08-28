Dövizler / CZR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CZR: Caesars Entertainment Inc
25.56 USD 0.84 (3.18%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CZR fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.42 ve Yüksek fiyatı olarak 26.50 aralığında işlem gördü.
Caesars Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZR haberleri
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- JMP, Caesars’ın hisse fiyat hedefini bölgesel pazarlama harcamaları nedeniyle 41 dolara düşürdü
- JMP lowers Caesars stock price target to $41 on regional marketing spend
- Barclays, Flutter’ı 2025 sonuna kadar en iyi oyun seçimi olarak belirledi
- Where to place your chips? Barclays backs Flutter as top gaming pick
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Caesars Stock: Can This Casino Giant Survive More Stormy Weather? (NASDAQ:CZR)
- Why Is AppLovin Stock Soaring Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Caesars Entertainment (CZR) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Günlük aralık
25.42 26.50
Yıllık aralık
21.40 45.93
- Önceki kapanış
- 26.40
- Açılış
- 26.48
- Satış
- 25.56
- Alış
- 25.86
- Düşük
- 25.42
- Yüksek
- 26.50
- Hacim
- 17.959 K
- Günlük değişim
- -3.18%
- Aylık değişim
- -1.58%
- 6 aylık değişim
- 2.94%
- Yıllık değişim
- -38.73%
21 Eylül, Pazar