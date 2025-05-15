Valute / AMPG
AMPG: Amplitech Group Inc
4.73 USD 0.59 (14.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMPG ha avuto una variazione del 14.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.17 e ad un massimo di 4.79.
Segui le dinamiche di Amplitech Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.17 4.79
Intervallo Annuale
0.70 6.43
- Chiusura Precedente
- 4.14
- Apertura
- 4.17
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Minimo
- 4.17
- Massimo
- 4.79
- Volume
- 1.864 K
- Variazione giornaliera
- 14.25%
- Variazione Mensile
- 25.46%
- Variazione Semestrale
- 201.27%
- Variazione Annuale
- 506.41%
21 settembre, domenica