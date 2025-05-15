QuotazioniSezioni
AMPG
AMPG: Amplitech Group Inc

4.73 USD 0.59 (14.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMPG ha avuto una variazione del 14.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.17 e ad un massimo di 4.79.

Segui le dinamiche di Amplitech Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.17 4.79
Intervallo Annuale
0.70 6.43
Chiusura Precedente
4.14
Apertura
4.17
Bid
4.73
Ask
5.03
Minimo
4.17
Massimo
4.79
Volume
1.864 K
Variazione giornaliera
14.25%
Variazione Mensile
25.46%
Variazione Semestrale
201.27%
Variazione Annuale
506.41%
21 settembre, domenica