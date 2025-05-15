Dövizler / AMPG
AMPG: Amplitech Group Inc
4.73 USD 0.59 (14.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMPG fiyatı bugün 14.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.17 ve Yüksek fiyatı olarak 4.79 aralığında işlem gördü.
Amplitech Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
4.17 4.79
Yıllık aralık
0.70 6.43
- Önceki kapanış
- 4.14
- Açılış
- 4.17
- Satış
- 4.73
- Alış
- 5.03
- Düşük
- 4.17
- Yüksek
- 4.79
- Hacim
- 1.864 K
- Günlük değişim
- 14.25%
- Aylık değişim
- 25.46%
- 6 aylık değişim
- 201.27%
- Yıllık değişim
- 506.41%
21 Eylül, Pazar