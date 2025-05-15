Валюты / AMPG
AMPG: Amplitech Group Inc
4.36 USD 0.22 (5.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMPG за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.15, а максимальная — 4.49.
Следите за динамикой Amplitech Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.15 4.49
Годовой диапазон
0.70 6.43
- Предыдущее закрытие
- 4.14
- Open
- 4.25
- Bid
- 4.36
- Ask
- 4.66
- Low
- 4.15
- High
- 4.49
- Объем
- 1.364 K
- Дневное изменение
- 5.31%
- Месячное изменение
- 15.65%
- 6-месячное изменение
- 177.71%
- Годовое изменение
- 458.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.