AMPG: Amplitech Group Inc

4.36 USD 0.22 (5.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMPG за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.15, а максимальная — 4.49.

Следите за динамикой Amplitech Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.15 4.49
Годовой диапазон
0.70 6.43
Предыдущее закрытие
4.14
Open
4.25
Bid
4.36
Ask
4.66
Low
4.15
High
4.49
Объем
1.364 K
Дневное изменение
5.31%
Месячное изменение
15.65%
6-месячное изменение
177.71%
Годовое изменение
458.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.