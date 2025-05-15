KurseKategorien
Währungen / AMPG
Zurück zum Aktien

AMPG: Amplitech Group Inc

4.58 USD 0.44 (10.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMPG hat sich für heute um 10.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amplitech Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMPG News

Tagesspanne
4.17 4.61
Jahresspanne
0.70 6.43
Vorheriger Schlusskurs
4.14
Eröffnung
4.17
Bid
4.58
Ask
4.88
Tief
4.17
Hoch
4.61
Volumen
709
Tagesänderung
10.63%
Monatsänderung
21.49%
6-Monatsänderung
191.72%
Jahresänderung
487.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K