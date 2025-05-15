Währungen / AMPG
AMPG: Amplitech Group Inc
4.58 USD 0.44 (10.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMPG hat sich für heute um 10.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.17 bis zu einem Hoch von 4.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplitech Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.17 4.61
Jahresspanne
0.70 6.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.14
- Eröffnung
- 4.17
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Tief
- 4.17
- Hoch
- 4.61
- Volumen
- 709
- Tagesänderung
- 10.63%
- Monatsänderung
- 21.49%
- 6-Monatsänderung
- 191.72%
- Jahresänderung
- 487.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K