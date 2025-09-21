Valute / AGOX
AGOX: Adaptive Alpha Opportunities ETF
30.70 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGOX ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.49 e ad un massimo di 30.74.
Segui le dinamiche di Adaptive Alpha Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.49 30.74
Intervallo Annuale
21.31 30.74
- Chiusura Precedente
- 30.69
- Apertura
- 30.74
- Bid
- 30.70
- Ask
- 31.00
- Minimo
- 30.49
- Massimo
- 30.74
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.03%
- Variazione Mensile
- 5.14%
- Variazione Semestrale
- 25.51%
- Variazione Annuale
- 6.45%
21 settembre, domenica