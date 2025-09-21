FiyatlarBölümler
Dövizler / AGOX
AGOX: Adaptive Alpha Opportunities ETF

30.70 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGOX fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.49 ve Yüksek fiyatı olarak 30.74 aralığında işlem gördü.

Adaptive Alpha Opportunities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.49 30.74
Yıllık aralık
21.31 30.74
Önceki kapanış
30.69
Açılış
30.74
Satış
30.70
Alış
31.00
Düşük
30.49
Yüksek
30.74
Hacim
40
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
5.14%
6 aylık değişim
25.51%
Yıllık değişim
6.45%
21 Eylül, Pazar