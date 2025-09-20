CotationsSections
AGOX: Adaptive Alpha Opportunities ETF

30.70 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGOX a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.49 et à un maximum de 30.74.

Suivez la dynamique Adaptive Alpha Opportunities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.49 30.74
Range Annuel
21.31 30.74
Clôture Précédente
30.69
Ouverture
30.74
Bid
30.70
Ask
31.00
Plus Bas
30.49
Plus Haut
30.74
Volume
40
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
5.14%
Changement à 6 Mois
25.51%
Changement Annuel
6.45%
