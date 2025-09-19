Währungen / AGOX
AGOX: Adaptive Alpha Opportunities ETF
30.70 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGOX hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.49 bis zu einem Hoch von 30.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adaptive Alpha Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
30.49 30.74
Jahresspanne
21.31 30.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.69
- Eröffnung
- 30.74
- Bid
- 30.70
- Ask
- 31.00
- Tief
- 30.49
- Hoch
- 30.74
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 5.14%
- 6-Monatsänderung
- 25.51%
- Jahresänderung
- 6.45%
