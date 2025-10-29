HFT Dominator MT5
- Experts
- Cedric Landry Shema
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza. Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex, con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro, timing di trade adattivo e logica di trailing protettiva per garantire il massimo controllo sui trade a ritmo sostenuto.
Panoramica degli Input (Input Overview)
Impostazioni Generali (General Settings)
Magic Number – identificatore univoco per i trade dell'EA.
Slippage (Slittamento) – deviazione massima del prezzo consentita durante l'esecuzione dell'ordine (in punti).
Impostazioni di Tempo (Time Settings)
Start Hour / End Hour – definisce la finestra di trading nell'orario del server del broker.
secs – ritardo minimo tra le operazioni di trading (riduce l'overtrading).
Gestione del Denaro (Money Management)
Lot Type – metodo per calcolare la dimensione della posizione:
Fixed_Lots – dimensione del lotto costante
Pct_of_Balance – rischio basato sul saldo del conto
Pct_of_Equity – rischio basato sull'equità attuale
Fixed Lot – dimensione del lotto manuale quando si utilizza la modalità Fixed
Risk Percent – percentuale di rischio applicata per le modalità saldo, equità o margine
Impostazioni di Trade (in Punti) (Trade Settings (in Points))
Delta – variazione minima del prezzo per innescare un trade
Max Distance – distanza massima consentita dal prezzo attuale prima dell'ingresso
Stop – distanza dello stop-loss in punti
Max Trailing – distanza massima del trailing stop
Max Spread – spread massimo consentito per aprire trade
-
Questo EA si concentra su velocità, precisione e controllo, ed è adatto per i trader che cercano esecuzione ad alta frequenza con rischio e timing personalizzabili. Funziona meglio su VPS a bassa latenza o server dedicati, specialmente durante sessioni attive come Londra o New York.