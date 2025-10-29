HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza. Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex, con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro, timing di trade adattivo e logica di trailing protettiva per garantire il massimo controllo sui trade a ritmo sostenuto.

Panoramica degli Input (Input Overview)

Impostazioni Generali ( General Settings ) Magic Number – identificatore univoco per i trade dell'EA. Slippage (Slittamento) – deviazione massima del prezzo consentita durante l'esecuzione dell'ordine (in punti).

Impostazioni di Tempo ( Time Settings ) Start Hour / End Hour – definisce la finestra di trading nell'orario del server del broker . secs – ritardo minimo tra le operazioni di trading (riduce l' overtrading ).

Gestione del Denaro ( Money Management ) Lot Type – metodo per calcolare la dimensione della posizione: Fixed_Lots – dimensione del lotto costante Pct_of_Balance – rischio basato sul saldo del conto Pct_of_Equity – rischio basato sull'equità attuale Fixed Lot – dimensione del lotto manuale quando si utilizza la modalità Fixed Risk Percent – percentuale di rischio applicata per le modalità saldo, equità o margine

Impostazioni di Trade (in Punti) ( Trade Settings (in Points) ) Delta – variazione minima del prezzo per innescare un trade Max Distance – distanza massima consentita dal prezzo attuale prima dell'ingresso Stop – distanza dello stop-loss in punti Max Trailing – distanza massima del trailing stop Max Spread – spread massimo consentito per aprire trade



Questo EA si concentra su velocità, precisione e controllo, ed è adatto per i trader che cercano esecuzione ad alta frequenza con rischio e timing personalizzabili. Funziona meglio su VPS a bassa latenza o server dedicati, specialmente durante sessioni attive come Londra o New York.