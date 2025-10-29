HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza. Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex, con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro, timing di trade adattivo e logica di trailing protettiva per garantire il massimo controllo sui trade a ritmo sostenuto.

Panoramica degli Input (Input Overview)

  • Impostazioni Generali (General Settings)

    • Magic Number – identificatore univoco per i trade dell'EA.

    • Slippage (Slittamento) – deviazione massima del prezzo consentita durante l'esecuzione dell'ordine (in punti).

  • Impostazioni di Tempo (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – definisce la finestra di trading nell'orario del server del broker.

    • secs – ritardo minimo tra le operazioni di trading (riduce l'overtrading).

  • Gestione del Denaro (Money Management)

    • Lot Type – metodo per calcolare la dimensione della posizione:

      • Fixed_Lots – dimensione del lotto costante

      • Pct_of_Balance – rischio basato sul saldo del conto

      • Pct_of_Equity – rischio basato sull'equità attuale

    • Fixed Lot – dimensione del lotto manuale quando si utilizza la modalità Fixed

    • Risk Percent – percentuale di rischio applicata per le modalità saldo, equità o margine

  • Impostazioni di Trade (in Punti) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – variazione minima del prezzo per innescare un trade

    • Max Distance – distanza massima consentita dal prezzo attuale prima dell'ingresso

    • Stop – distanza dello stop-loss in punti

    • Max Trailing – distanza massima del trailing stop

    • Max Spreadspread massimo consentito per aprire trade

Questo EA si concentra su velocità, precisione e controllo, ed è adatto per i trader che cercano esecuzione ad alta frequenza con rischio e timing personalizzabili. Funziona meglio su VPS a bassa latenza o server dedicati, specialmente durante sessioni attive come Londra o New York.


Altri dall’autore
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Experts
Symbol:   Traded and tested on(USDJPY, US30, XAUUSD) Timeframe:  M5 – M15 Type:   Range Breakout + Prop Firm Protection (rule-based Expert Advisor) Single order trading support:   YES Minimum deposit:   500 USD (or equivalent in another currency) Compatible with ANY broker:   YES (supports 2- or 3-digit brokers, any deposit currency, any symbol name, any GMT) Run without prior setup:   YES If you’re interested in robust, challenge-friendly automated trading, subscribe to my channel. I research
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicatori
TripleWave Signal Indicator - Sistema di Conferma del Trend Multi-Timeframe Non perdere mai più un trade ad alta probabilità! TripleWave Signal Indicator è un sistema di livello professionale che analizza simultaneamente tre timeframe (M15, H1, H4) per fornire solo i segnali BUY e SELL più affidabili. Impostazioni Consigliate: XAUUSD: Le impostazioni predefinite sono adatte per ora. Cosa ottieni: Motore di analisi del trend multi-timeframe. Frecce visive BUY/SELL/EXIT sul grafico. Dashboard dell
FREE
Trendline With Neural
Cedric Landry Shema
Experts
Avviso Importante Si prega di disabilitare il parametro di input passmql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici. Questo parametro è stato utilizzato solo per superare il controllo di convalida del Mercato MQL5 poiché l'EA opera utilizzando dati visivi del grafico (linee di tendenza grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading live o demo. TrendLine Lite — Precisione LS-Fit e Semplicità TrendLine Lite è un'edizione gratuita e potente del nostro sistema
FREE
Trendline Pro With Neural
Cedric Landry Shema
Experts
Avviso Importante Si prega di disabilitare il parametro di input PassMql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici. Questo parametro è stato utilizzato esclusivamente per superare il processo di validazione del MQL5 Market, poiché l'EA si basa su dati grafici visivi (trendline grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading live o demo e dovrebbe essere impostato su false (falso) per prestazioni ottimali. TrendlineTrader + EA di Protezione per Prop Firm (Pr
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Experts
Symbol: Traded and tested on(USDJPY, US30, XAUUSD) Timeframe:  M5 – M15 Type: Range Breakout + Prop Firm Protection (rule-based Expert Advisor) Single order trading support: YES Minimum deposit: 500 USD (or equivalent in another currency) Compatible with ANY broker: YES (supports 2- or 3-digit brokers, any deposit currency, any symbol name, any GMT) Run without prior setup: YES If you’re interested in robust, challenge-friendly automated trading, subscribe to my channel. I research practical alg
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza . Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex , con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro , timing di trade adattivo e logic
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Ciao, trader! Io sono Quant Pulse , l’Expert Advisor di conferma di tendenza multi-timeframe più sofisticato mai progettato. La mia specialità? Il trading di tendenza con precisione assoluta su più mercati. Opero su GOLD (XAUUSD) e GBPUSD con precisione chirurgica, offrendo opportunità di trading costanti sfruttando il potere dell’analisi tripla dei timeframe. Cosa mi rende speciale? Sono un EA di conferma di tendenza, meticolosamente progettato per eliminare segnali falsi e catturare solo le o
ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Experts
Il Vantaggio Principale: Cattura di Volatilità Comprovata L' Expert Advisor ORB Guardian FREE è progettato per sfruttare sistematicamente l'azione dei prezzi ad alta probabilità che si verifica durante i principali intervalli di apertura del mercato. Questa versione gratuita dimostra la potenza della strategia principale, consentendoti di osservare la logica di livello istituzionale dell'EA in azione e di confermare il suo potenziale di profitto prima di investire. Cosa Ottieni (Il Desiderio): F
FREE
TrendTraderPro
Cedric Landry Shema
Experts
Avviso Importante Si prega di disabilitare il parametro di input PassMql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici. Questo parametro è stato utilizzato unicamente per superare il processo di convalida di MQL5 Market poiché l'EA si basa su dati visivi del grafico (linee di tendenza grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading reale o demo e dovrebbe essere impostato su false per prestazioni ottimali. TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA Sviluppatore:
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione