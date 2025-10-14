Un indicatore "tutto in uno" che disegna automaticamente tutti i livelli di prezzo essenziali per l'analisi di price action, facendoti risparmiare tempo e migliorando la tua operatività.

Stanco di tracciare manualmente decine di linee ogni giorno? B-Levels è la soluzione definitiva per ogni trader che basa la propria strategia sulla moderna price action e sui concetti di Smart Money (SMC). Questo potente strumento automatizza il disegno di tutti i livelli più importanti, lasciando i tuoi grafici puliti e permettendoti di concentrarti solo sulle opportunità di trading.

Cosa Disegna l'Indicatore?

L'indicatore identifica e traccia automaticamente:

Open Giornaliero e Settimanale: I punti di partenza fondamentali per il bias direzionale.

Massimi e Minimi del Giorno/Settimana/Mese Precedente: Aree cruciali di liquidità e potenziali target o punti di inversione (PDH/L, PWH/L, PMH/L).

Massimi e Minimi delle Sessioni di Trading: Identifica i range di Asia, Londra e New York per operare sui breakout o sulle inversioni.

Fair Value Gaps (FVG): Rileva e mostra solo gli FVG non ancora mitigati, evidenziando gli sbilanciamenti di prezzo più rilevanti.

Perché Usare B-Levels?

Risparmia Tempo Prezioso: Elimina la necessità di disegnare e aggiornare manualmente i livelli ogni giorno.

Chiarezza Assoluta: Con un solo colpo d'occhio, avrai una mappa completa delle aree di liquidità e di interesse del mercato.

Migliora la Disciplina: Non mancherai più un livello importante per la tua analisi.

Altamente Personalizzabile: Hai il pieno controllo su quali livelli mostrare e sui loro colori, per adattare l'indicatore al tuo stile di trading.

Parametri Principali:

Attivazione/Disattivazione: Ogni singolo livello (Daily Open, Sessioni, FVG, ecc.) può essere nascosto o visualizzato.

Colori: Personalizza il colore di ogni linea per una leggibilità ottimale.

Orari Sessioni: Imposta gli orari di inizio e fine delle sessioni in base all'orario del tuo broker.

Impostazioni FVG: Definisci il numero di barre da analizzare e la percentuale di mitigazione per far scomparire un FVG.

B-Levels è uno strumento indispensabile per portare la tua analisi tecnica al livello successivo.