Trade Panel Navigator
- Indicatori
- Dmitriy Sapegin
- Versione: 1.25
- Aggiornato: 27 agosto 2025
Торговая панель с основной необходимой информацией на графике.
Панель отображает:
- Баланс и свободные средства
- Маржу
- Количество ордеров на продажу и их общий объем (по той паре на которой установлен)
- Количество ордеров на покупку и их общий объем (по той паре на которой установлен)
- Количество отложенных ордеров и их направление (по той паре на которой установлен)
- Просадка в % и в деньгах на текущий момент
- Расчет % стопа при указании лота и размер стопа в пунктах
- Оповещения при срабатывании отложенных ордеров и оповещения по свободным средствам
- Расчет для выставления сетки ордеров