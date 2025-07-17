Trade Panel Navigator

Торговая панель с основной необходимой информацией на графике.

Панель отображает:

- Баланс и свободные средства

- Маржу

- Количество ордеров на продажу и их общий объем (по той паре на которой установлен)

- Количество ордеров на покупку и их общий объем (по той паре на которой установлен)

- Количество отложенных ордеров и их направление (по той паре на которой установлен)

- Просадка в % и в деньгах на текущий момент

- Расчет % стопа при указании лота и размер стопа в пунктах

- Оповещения при срабатывании отложенных ордеров и оповещения по свободным средствам

- Расчет для выставления сетки ордеров


