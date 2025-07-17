Trade Panel Navigator

Торговая панель с основной необходимой информацией на графике.

Панель отображает:

- Баланс и свободные средства

- Маржу

- Количество ордеров на продажу и их общий объем (по той паре на которой установлен)

- Количество ордеров на покупку и их общий объем (по той паре на которой установлен)

- Количество отложенных ордеров и их направление (по той паре на которой установлен)

- Просадка в % и в деньгах на текущий момент

- Расчет % стопа при указании лота и размер стопа в пунктах

- Оповещения при срабатывании отложенных ордеров и оповещения по свободным средствам

- Расчет для выставления сетки ордеров


Produits recommandés
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicateurs
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicateurs
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicateurs
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicateurs
True Days is a tool designed specifically for the trader who wants to catch intraday volatility in price charts.  True day makes it easier for the trader to avoid trading in the dead zone - a period in time where markets are considered dead or non volatile. The trader can concentrate on finding opportunities only during periods of profound market movements. By default the indicator gives you a true day starting at 02:00 to 19:00 hours GMT+2. You can adjust according to your Time Zone. By deafult
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicateurs
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicateurs
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicateurs
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Trade Sentiment
Ayush Bhati -
Indicateurs
Trade Sentiment or trade assistant is a MT5 Indicatior. That show buy or sell signal of different indicator to assist to take trades. That will help you to take right trades or to get confirmation for your trade. You don't need to have this indicators. Including indicators like  RSI , STOCH , CCI. And the signals are Based on different Timeframes like 5M , 15H , 1H and 4H.
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicateurs
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Ultimate Retest
Nguyen Thanh Cong
5 (5)
Indicateurs
Introduction The "Ultimate Retest" Indicator stands as the pinnacle of technical analysis made specially for support/resistance or supply/demand traders. By utilizing advanced mathematical computations, this indicator can swiftly and accurately identify the most powerful support and resistance levels where the big players are putting their huge orders and give traders a chance to enter the on the level retest with impeccable timing, thereby enhancing their decision-making and trading outcomes.
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicateurs
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indicateurs
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Plus de l'auteur
Grid Trade Panel
Dmitriy Sapegin
5 (4)
Utilitaires
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами на основных  FOREX валютных парах. Панель не предназначена для торговли фьючерсов, золота, нефти и других подобных инструментов! Только для валютных пар.  Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображае
Grid Trade Panel MT5
Dmitriy Sapegin
Utilitaires
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Добавлено все что есть у версии для МТ4. Предназначена для форекс счетов с хеджированием. Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по профиту на определённом уровне, а также отображает информацию по текущему риску и отображает все сетки которые были выставлены по определённой паре при этом
MT4 receiver with MT5
Dmitriy Sapegin
Utilitaires
Утилита предназначена для приёма котировок из терминала МТ5 и МТ4 и открытие оффлайн графиков для дальнейшего анализа. Котировки передаются по тем символам которые находятся в "Обзоре рынка" в терминале МТ5.  Утилита служит исключительно для приёма котировок, не производит никаких торговых операций и не выводит ни какой информации на оффлайн графике. Передатчик котировок из МТ5:  https://www.mql5.com/ru/market/product/41628 Для отображение оффлайн графиков нужно сделай всё по инструкции: 1.   От
FREE
Rectangle control
Dmitriy Sapegin
Indicateurs
Rectangle Control простой индикатор который отображает на графике панель для рисования прямоугольников с различными настройками, будет удобен тем кто рисует на графике зоны поддержки, сопротивления. Прямоугольник можно нарисовать с заливкой или без, различной толщины и цвета. А также выбрать таймфрейм на котором нарисованный прямоугольник  будет отображаться. При нажатой кнопке алерт будет срабатывать оповещение (если прямоугольник находиться ниже цены на верхнем его краю, если прямоугольник нах
FREE
Profile Map
Dmitriy Sapegin
5 (11)
Indicateurs
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Prof Engine
Dmitriy Sapegin
Experts
https://www.mql5.com/ru/signals/2068887 Торговая стратегия представляет собой "сеточную" технологию с элементами мартингейла.  Робот рассчитан на просадки в 700-800 пунктов без отката. Для торговли подойдут основные валютные пары, такие как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD.  Общие настройки Разрешение торговли на продажу   -      Разрешить | Запретить открывать Sell ордера и выставлять SellStop отложенные ордера. Разрешение открывать первый ордер   - Разрешить | запретить боту са
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indicateurs
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Grid Trade Panel MT5 Netting
Dmitriy Sapegin
Utilitaires
Торговая панель предназначена для установки сетки ордеров с различными параметрами. Предназначена для торговли акциями, где в одном лоте будет одна акция, на неттинговых видах счетов. Панель не дает дает открывать сетки на продажу, если уже стоят ордера на покупку и наоборот, есть возможность только управления текущей сеткой.  Имеет несколько основных функций по установке ордеров в заданном диапазоне и с заданным риском, закрытию части ордеров из сетки, переносом в безубыток, закрытие части по п
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis