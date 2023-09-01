Mr Anton Meshkov
- Experts
- Anton Meshkov
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Советник MrAntonMeshkov. Автоматический торговый робот.
Протестировать торгового робота для форекс можно бесплатно в терминале метатрейдер 4.
Сеточник без мартина, но с усреднением!
перед использованием обязательно консультируемся со мной, если не хотите потерять свои деньги!!!
Я дам вам все необходимые настройки для комфортной работы, а так же помогу настроить под ваш депозит!
Связь со мной https://t.me/tradingbloger
MQL5 больше не отображает мою статистику по роботу
Поэтому ловите мои логин и пароль от счёта, что бы посмотреть всё лично:
🔵Номер счёта: 46230006
🔵Пароль инвестора: AntonMeshkov51
🔵Сервер: OnFin-Live
Кстати, робот работает с ноября 2023 года, всё что то там делалось до этого, к нему не имеет отношения, но вы это увидите по истории! В общем просто заходите в терминал МТ4, вводите там логин и пароль от моего счёта и смотрите что там происходило за год. Кстати логин и пароль можно скопировать нажав на синий текст.