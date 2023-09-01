Mr Anton Meshkov

https://t.me/tradingbloger/4047



Советник MrAntonMeshkov . Автоматический торговый робот.

Протестировать торгового робота для форекс можно бесплатно в терминале метатрейдер 4.

Сеточник без мартина, но с усреднением!

Сразу к делу, вот результаты за 10 месяцев работы (с 12.23 по 09.24)Советник MrAntonMeshkovАвтоматический торговый робот.Протестировать торгового робота для форекс можно бесплатно в терминале метатрейдер 4.Сеточник без мартина, но с усреднением!



перед использованием обязательно консультируемся со мной, если не хотите потерять свои деньги!!!

Я дам вам все необходимые настройки для комфортной работы, а так же помогу настроить под ваш депозит!



Связь со мной https://t.me/tradingbloger





MQL5 больше не отображает мою статистику по роботу





Поэтому ловите мои логин и пароль от счёта, что бы посмотреть всё лично:





🔵Номер счёта: 46230006

🔵Пароль инвестора: AntonMeshkov51

🔵Сервер: OnFin-Live





Кстати, робот работает с ноября 2023 года, всё что то там делалось до этого, к нему не имеет отношения, но вы это увидите по истории! В общем просто заходите в терминал МТ4, вводите там логин и пароль от моего счёта и смотрите что там происходило за год. Кстати логин и пароль можно скопировать нажав на синий текст.