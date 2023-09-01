Mr Anton Meshkov

Сразу к делу, вот результаты за 10 месяцев работы (с 12.23 по 09.24) https://t.me/tradingbloger/4047

Советник MrAntonMeshkov. Автоматический торговый робот.
Протестировать торгового робота для форекс можно бесплатно в терминале метатрейдер 4.
Сеточник без мартина, но с усреднением!


перед использованием обязательно консультируемся со мной, если не хотите потерять свои деньги!!!
Я дам вам все необходимые настройки для комфортной работы, а так же помогу настроить под ваш депозит!

Связь со мной https://t.me/tradingbloger

MQL5 больше не отображает мою статистику по роботу


Поэтому ловите мои логин и пароль от счёта, что бы посмотреть всё лично:


🔵Номер счёта: 46230006

🔵Пароль инвестора: AntonMeshkov51

🔵Сервер: OnFin-Live


Кстати, робот работает с ноября 2023 года, всё что то там делалось до этого, к нему не имеет отношения, но вы это увидите по истории! В общем просто заходите в терминал МТ4, вводите там логин и пароль от моего счёта и смотрите что там происходило за год. Кстати логин и пароль можно скопировать нажав на синий текст.

