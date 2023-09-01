Mr Anton Meshkov

Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Price for open - open price. If set to 0, the orders will be placed on the following distance from the current price: current price + "The distance in the first order". Lot - lot size for pending orders. Use Order type - type of pending orders. The distance in the first order - distance for the first order in points. Count of orders - number of orders to be opened.