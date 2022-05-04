Errori, bug, domande - pagina 868
Lingua ucraina. Dovrebbe essere "Vimkuti zakhopleneniia torgovykh ryvniv".
Lingua ucraina. Dovrebbe essere "Vimkuti zakhoplennya torgovih ryvniv".
In questo caso, è meglio lasciare la parola cattura al posto di "zakhoplenen'ya", poiché la sua traduzione semantica è passione, ammirazione per qualcosa: "Vykut zakhoplen'ti torgovih rivniv" (Cattura di rivniv commerciali).
La parola rіven (livello) qui è anche fuori contesto, poiché denota piuttosto non una linea, ma uno standard di vita, per esempio.
Sarebbe più corretto scrivere :
Mostra le linee di trading (linee di trading)
Coinvolgere la cattura di linee commerciali (linii - nella traduzione classica)
Buon pomeriggio.
Reinstallato il sistema. Ho installato MT5 da zero. Come si è scoperto il server demo è cambiato. Ora è FXCM-MT5Demo01, non so cosa fosse quello vecchio prima. Ecco perché il vecchio conto demo non è adatto.
Per trovare il server giusto, basta conoscere il suo nome, almeno approssimativamente. Ad esempio, per trovare il server MetaQuotes-Demo (dove la storia sulla maggior parte delle coppie di valute è profonda), basta digitare la parola "MetaQuotes" e premere Invio
Una parte piuttosto grande del testo nella finestra "Parametro" rimane non tradotta in ucraino. Ecco un esempio:
E questo è il caso di quasi tutte le schede.
E sarebbe auspicabile rinominare "Parametri" in "Impostazioni", come si chiama questa finestra nel menu principale:
O viceversa, ma per mantenere lo stesso nome.
Un altro desiderio: che su F1 per aprire non l'aiuto in inglese ma in russo. Il russo è più vicino all'ucraino che all'inglese.
Sarebbe bello se tutte le persone parlassero la stessa lingua. Dove posso inviare la mia richiesta? )))
ad Apple, risolveranno il problema.
E perché Apple e non Google? ))
In realtà sarebbe un sondaggio interessante per tutti gli abitanti del pianeta. Quale lingua sceglierebbe la maggior parte delle persone? È facile indovinare che la lingua più probabile è il cinese. Dopo tutto ci sono più di un miliardo di cinesi e sceglierebbero sicuramente la loro lingua. ))
E perché Apple e non Google? ))
Sarebbe davvero un sondaggio interessante per tutti gli abitanti del pianeta. Quale lingua sceglierebbe la maggior parte delle persone? Anche se non è difficile da indovinare, sarebbe cinese. Dopo tutto ci sono più di un miliardo di cinesi e sceglierebbero sicuramente la loro lingua. ))
Penso che sarebbe stato scelto e l'inglese avrebbe vinto.
Anche se avrei scelto il russo.
C'è sempre stata (e c'è ancora) la questione di come scegliere tra i risultati dell'ottimizzazione di un Expert Advisor, quali parametri utilizzare per il trading. Naturalmente, ognuno ha i propri criteri di rischio accettabile, profitto, ecc. Dopo aver letto l'articolo, ho deciso di filtrare i risultati dell'ottimizzazione secondo il seguente schema.
Trasferisco i risultati in excel; filtro 1 - mostra il profitto più di 0, filtro 2 - drawdown non più del 30%, filtro 3 - mostra il fattore di profitto non meno di 1,5. Poi seleziono il risultato con il profitto più alto e tali parametri sono usati per i test.
Sarebbe interessante sentire (brevemente) altre opinioni sulla selezione del risultato dopo l'ottimizzazione.
Dopo aver letto l'articolo, ho deciso di filtrare i risultati dell'ottimizzazione secondo il seguente schema.