Lingua ucraina. Dovrebbe essere "Vimkuti zakhopleneniia torgovykh ryvniv".

 
notused:

Lingua ucraina. Dovrebbe essere "Vimkuti zakhoplennya torgovih ryvniv".

In questo caso, è meglio lasciare la parola cattura al posto di "zakhoplenen'ya", poiché la sua traduzione semantica è passione, ammirazione per qualcosa: "Vykut zakhoplen'ti torgovih rivniv" (Cattura di rivniv commerciali).

La parola rіven (livello) qui è anche fuori contesto, poiché denota piuttosto non una linea, ma uno standard di vita, per esempio.

Sarebbe più corretto scrivere :

Mostra le linee di trading (linee di trading)

Coinvolgere la cattura di linee commerciali (linii - nella traduzione classica)

 
Briarius:

Buon pomeriggio.

Reinstallato il sistema. Ho installato MT5 da zero. Come si è scoperto il server demo è cambiato. Ora è FXCM-MT5Demo01, non so cosa fosse quello vecchio prima. Ecco perché il vecchio conto demo non è adatto.

Per trovare il server giusto, basta conoscere il suo nome, almeno approssimativamente. Ad esempio, per trovare il server MetaQuotes-Demo (dove la storia sulla maggior parte delle coppie di valute è profonda), basta digitare la parola "MetaQuotes" e premere Invio


 

Una parte piuttosto grande del testo nella finestra "Parametro" rimane non tradotta in ucraino. Ecco un esempio:

E questo è il caso di quasi tutte le schede.

E sarebbe auspicabile rinominare "Parametri" in "Impostazioni", come si chiama questa finestra nel menu principale:

O viceversa, ma per mantenere lo stesso nome.

Un altro desiderio: che su F1 per aprire non l'aiuto in inglese ma in russo. Il russo è più vicino all'ucraino che all'inglese.

 
Sarebbe bello se tutte le persone parlassero la stessa lingua. Dove posso inviare il mio desiderio? )))
 
tol64:
Sarebbe bello se tutte le persone parlassero la stessa lingua. Dove posso inviare la mia richiesta? )))

ad Apple, risolveranno il problema.

 
Vladon:

ad Apple, risolveranno il problema.

E perché Apple e non Google? ))

In realtà sarebbe un sondaggio interessante per tutti gli abitanti del pianeta. Quale lingua sceglierebbe la maggior parte delle persone? È facile indovinare che la lingua più probabile è il cinese. Dopo tutto ci sono più di un miliardo di cinesi e sceglierebbero sicuramente la loro lingua. ))

 
tol64:

E perché Apple e non Google? ))

Sarebbe davvero un sondaggio interessante per tutti gli abitanti del pianeta. Quale lingua sceglierebbe la maggior parte delle persone? Anche se non è difficile da indovinare, sarebbe cinese. Dopo tutto ci sono più di un miliardo di cinesi e sceglierebbero sicuramente la loro lingua. ))

Penso che sarebbe stato scelto e l'inglese avrebbe vinto.

Anche se avrei scelto il russo.

 
Sarebbe interessante sentire un'opinione su questo argomento.
C'è sempre stata (e c'è ancora) la questione di come scegliere tra i risultati dell'ottimizzazione di un Expert Advisor, quali parametri utilizzare per il trading. Naturalmente, ognuno ha i propri criteri di rischio accettabile, profitto, ecc. Dopo aver letto l'articolo, ho deciso di filtrare i risultati dell'ottimizzazione secondo il seguente schema.
Trasferisco i risultati in excel; filtro 1 - mostra il profitto più di 0, filtro 2 - drawdown non più del 30%, filtro 3 - mostra il fattore di profitto non meno di 1,5. Poi seleziono il risultato con il profitto più alto e tali parametri sono usati per i test.
Sarebbe interessante sentire (brevemente) altre opinioni sulla selezione del risultato dopo l'ottimizzazione.
paladin800:
Dopo aver letto l'articolo, ho deciso di filtrare i risultati dell'ottimizzazione secondo il seguente schema.
Leggete il libro di Curtis Face"The Turtle Way".From Amateurs to Legendary Traders" - spiega in termini semplici come non fare l'ottimizzazione.
