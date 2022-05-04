Errori, bug, domande - pagina 864
Probabilmente perché dal punto di riferimento delle coordinate il tuo pannello va proprio oltre 640.
mettere gli oggetti a sinistra, o anche il lato sinistro e controllare
Sì, sì, ma allora la domanda è diversa:
Vedete che ho messo il labello nell'angolo in alto a sinistra.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
in modo da screenshottare la mia etichetta ma spostandola sul bordo delle virgolette.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
come questo... Non mi sembra giusto.
Vladon:
quindi fa uno screenshot della mia etichetta ma la sposta sul bordo delle citazioni.
Quindi... Non mi sembra giusto.
Proprio così.
La tua etichetta ha un punto di ancoraggio in alto a sinistra.
E l'etichetta è attaccata alle coordinate dello schermo, non alle barre.
Guarda le sue coordinate - sono le stesse in entrambi i casi.
Se si dovesse scattare a destra, il risultato sarebbe probabilmente diverso.
Si può anche sperimentare con gli oggetti della barra
Io disegno canali e altre immagini sul grafico dei prezzi in MT5. Poi premo accidentalmente Delete e tutti i disegni vengono cancellati senza possibilità di annullamento. È davvero un tale compito? Tuttavia, è una caratteristica sgradevole. Sarebbe possibile introdurre la possibilità di salvare ciò che è disegnato sul grafico della citazione e annullarlo? Beh, almeno fai in modo che per cancellare tutto sullo schermo sia necessario cliccare con il tasto destro del mouse -> elenco oggetti -> cancella tutto, invece di cancellare e basta.
---
Questa "caratteristica" è ereditata da MT4.
Alt+Backspace o Ctrl+Z
Annulla la cancellazione di un oggetto.
ctrl+Z è analogo a undo, solo che ripristina gli oggetti cancellati uno per uno, anche se più oggetti sono stati cancellati contemporaneamente.
p.s. Scusa per la ripetizione
Colleghi, ecco una domanda...
È necessario elaborare le caratteristiche della sottofinestra dell'indicatore in modo software:
Se qualcuno l'ha incontrato, per favore indichi il materiale...
hai bisogno di sottofinestre in particolare? cioè per arrivare ai controlli di dialogo e ottenere i valori?
L'aiuto è a portata di mano.
Alt+Backspace o Ctrl+Z
Annulla la cancellazione di un oggetto.