Errori, bug, domande - pagina 863
Invece di
prova
Grazie uomo gentile! Tutto funziona. Ho ucciso tre ore ieri, penso di aver provato tutte le opzioni. Si scopre che non tutti...
Ciao, c'è un problema, entrato nel ritmo della sezione Lavoro,
Ho completato 2 lavori oggi, altri 2 sono in fase di controllo.
Ma i dati non corrispondono ai dati nella sezione del lavoro - sviluppatori e nella pagina personale:
Puoi dirmi a che ora inizia il forex trading a Mosca?
Nel LiteForex le quotazioni ticchettano dall'una di notte, nel demo Metakvot e nel Roboforex non ci sono ancora quotazioni.
come faccio a spegnere l'allarme? La casella "On" è deselezionata, ma dopo aver premuto "Save" riappare
Di solito dalle 23:00 ora di Mosca
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661
Qualcun altro ha lo stesso problema?
Io no.
scrivere una procedura dettagliata per la riproduzione.
È strano, funziona sempre.
Ho scritto al CD questa mattina:
Voglio dire, per esempio, ho provato a fare uno schermo 640x480 oggi:
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
il grafico non mostra il mio pannello.
E se lo salvi così com'è
https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
poi tutto viene visualizzato
Ora ho fatto gli screenshot e tutto va bene............ hmm....
Strano (non bevo semmai, e non mi diletto in pillole, antidroga, sano di mente e così via)
https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
il link si vede ora, ma è un po' tagliato,
e anche i grafici nel mio profilo non mostrano le ultime foto
strano, funziona a intervalli sporadici.
Probabilmente perché dal punto di riferimento delle coordinate, il tuo pannello va a destra oltre 640.
mettere gli oggetti a sinistra, o anche a sinistra e controllare