Errori, bug, domande - pagina 863

avoitenko:

Invece di

prova

Grazie uomo gentile! Tutto funziona. Ho ucciso tre ore ieri, penso di aver provato tutte le opzioni. Si scopre che non tutti...

 

Ciao, c'è un problema, entrato nel ritmo della sezione Lavoro,

Ho completato 2 lavori oggi, altri 2 sono in fase di controllo.

Ma i dati non corrispondono ai dati nella sezione del lavoro - sviluppatori e nella pagina personale:

 

Puoi dirmi a che ora inizia il forex trading a Mosca?

Nel LiteForex le quotazioni ticchettano dall'una di notte, nel demo Metakvot e nel Roboforex non ci sono ancora quotazioni.

 

come faccio a spegnere l'allarme? La casella "On" è deselezionata, ma dopo aver premuto "Save" riappare

 
sion:

Puoi dirmi a che ora inizia il forex trading a Mosca?

Di solito dalle 23:00 ora di Mosca

 

Qualcun altro ha lo stesso problema?

 
Vladon:

Qualcun altro ha lo stesso problema?

Io no.

scrivere una procedura dettagliata per la riproduzione.

 
sergeev:

Io no.

scrivere una procedura dettagliata per la riproduzione.

È strano, funziona sempre.

Ho scritto al CD questa mattina:

Voglio dire, per esempio, ho provato a fare uno schermo 640x480 oggi:

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

il grafico non mostra il mio pannello.

E se lo salvi così com'è

https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

poi tutto viene visualizzato

Ora ho fatto gli screenshot e tutto va bene............ hmm....

Strano (non bevo semmai, e non mi diletto in pillole, antidroga, sano di mente e così via)

https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

il link si vede ora, ma è un po' tagliato,

e anche i grafici nel mio profilo non mostrano le ultime foto

Vladon:

strano, funziona a intervalli sporadici.

Questa mattina stavo scrivendo al CD:

Voglio dire, per esempio, ho provato a fare uno screenshot a 640x480 oggi:

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

il grafico non mostra il mio pannello.

Probabilmente perché dal punto di riferimento delle coordinate, il tuo pannello va a destra oltre 640.

mettere gli oggetti a sinistra, o anche a sinistra e controllare

