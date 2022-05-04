Errori, bug, domande - pagina 875
Un problema di citazione?
C'è un codice banale che stampa le ore e i minuti di una data candela:
Finisce con questa assurdità:
2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1
Allo stesso tempo sul grafico, tutte le candele sono lì e tutto va bene.
Il problema è risolto. Ma è sorta un'altra domanda: perché il tester mostra l'ora sbagliata? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
Allora non ti capisco. )) E cosa c'è di assurdo nel suo risultato?
Per esempio, lancio questo codice:
E ottengo questo risultato nel registro:
//---
Proprio così. O quale vuole che sia il risultato?
In quale modalità si esegue il test? E quali impostazioni stai facendo nel tester?
Modalità normale. Tutte le zecche. EURUSD M1.
Il tester mostra tutto correttamente anche in questo caso. Aggiungete l'uscita di stampa e i secondi:
E controllate in questa data2000.11.13
Va bene anche così:
//---
Sì e il tuo risultato è corretto:
//---
Cioè, il tick nel tester è arrivato a Zero ore: un minuto: trenta secondi. E hai stampato le ore e i minuti. Hai finito con 0:1 (Zero ore : Un minuto).
Un paio di mesi fa, forse di più, è sfuggito che se trovate un guasto e lo segnalate a servicedesk potrebbero darvi una ricompensa ?
Mi sono appena ricordato.