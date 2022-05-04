Errori, bug, domande - pagina 867
Buon pomeriggio.
Reinstallato il sistema. Ho installato MT5 da zero. Come si è scoperto il server demo è cambiato. Ora è FXCM-MT5Demo01, non so quale fosse quello vecchio prima. Quindi il mio vecchio conto demo non ha funzionato.
Ho registrato un nuovo conto demo. Prima, se si scorre a sinistra della storia, la si finisce. Su questo server non lo fa affatto. Ho scambiato i timeframe e la cronologia non viene scaricata.
Non c'è niente prima del 02.10.2012. Quando provo qualche Expert Advisor standard del complesso, non viene scaricato quando imposto il timeframe a un anno.
Per favore consigliatemi come scaricare la storia o datemi l'indirizzo del vecchio server demo.
Win 7 Max Rus SP1 x64, firewall standard disattivato, Avast free 7.0.1466 (accendere e spegnere) MT5 v.5.00 Build 712 (10/12/2012)
Quando si apre la finestra "Informazioni" in MT5, non posso usare Alt+Tab.
Ero nel profilo del sito, era pieno e non l'ho toccato, poi oggi stavo facendo del lavoro - e il tablet è silenzioso,
Ho pensato che cosa c'è - poi sono andato sul sito e il mio ID non c'era.
Ne ho compilato uno nuovo, non posso dire che sia cambiato o meno, secondo me i numeri sono gli stessi.
Le notifiche ti arrivano al momento?
Chi capisce, è questo il risultato corretto?
Codice:
Il risultato è:
ShortToString(Var) e CharToString(Var2) hanno funzionato correttamente, entrambi hanno dato un "A" russo.
Ma perchéStringFormat("%C",Var2) non dà un "A" russo?
È scritto nell'aiuto:
c
int
Tipo di carattere breve (Unicode).
C
int
Tipo di carattere Char (ANSI)
Ma perché StringFormat("%C",Var2) non dà un "A" russo?
Per esempio:
La domanda sorge spontanea: perché CharArrayToString ha l'opzione di selezionare la pagina di codice, mentre CharToString no?
Sembra essere così, ma è scritto nell'aiuto su ANSI:
C int Char (ANSI) carattere.
Quindi scritto in aiuto dovrebbe essere inteso come "C int carattere di tipo char (ANSI), ma ancora dalla tabella UTF"? Qual è il significato di una cosa del genere, è questo che non è chiaro.
Quindi il testo di aiuto dovrebbe essere inteso come "carattere C int di tipo char (ANSI), ma ancora dalla tabella UTF"? Qual è il significato di questo, non è chiaro.
Se fossi lo sviluppatore, sostituirei StringFormat per %C con l'attuale codifica di Windows invece di UTF-7,
in modo che il risultato sia identico a quando si chiama CharToString.
Chi capisce, è questo il risultato giusto?
Grazie per aver sollevato la questione. Correggeremo questo comportamento in una delle prossime build. Ci sarà una conversione secondo CP_ACP