Errori, bug, domande - pagina 871
Voglio visualizzare alcune icone, etichette nel grafico del tester. Cerco di emettere una linea:
CChartObjectVLine VL;
int ocnt;
...
// Dopo ogni ordine:
string name="xx "+(string)ocnt++;
VL.Create(0,nome,0,TimeCurrent());
Perché non vedo nessuna linea? Secondo la documentazione, l'oggetto dovrebbe essere creato. Ma io non ne vedo.
Ho provato lo stesso ad un livello inferiore ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) ma il risultato è lo stesso, nessun errore viene restituito dalla funzione, ma nessun risultato è visibile.
Ho solo un sospetto: gli oggetti grafici funzionano solo negli indicatori? Forse qualcuno ci ha lavorato e sa qual è la ragione?
Quando si rinomina un oggetto grafico, vengono generati due eventi simultaneamente, che possono essere gestiti in un Expert Advisor o in un indicatore dalla funzione....
Di conseguenza, il grafico dovrebbe funzionare nell'Expert Advisor...
...
Yedelkin:
A settembre gli ordini pendenti erano normalmente visualizzati in modalità di visualizzazione, è improbabile che sia cambiato qualcosa da allora.
È solo che non ho usato la visualizzazione, ho solo guardato tutto sul grafico e ho assunto che il grafico dovrebbe essere lo stesso del grafico reale di lavoro, ma si scopre che il grafico non visualizza gli oggetti visivi e questo è un grande svantaggio.
...
L'unica cosa che resta da fare è chiarire. Su quale grafico ti aspettavi che la stessa cosa fosse sul grafico reale? E allo stesso tempo, qual è il vero grafico?
Perché lei sembra suggerire che ce ne sia anche una terza. )))
Bug o insetto?
Due sors, su MT5 non funziona, su MT4 sì.
Perché?
funziona su mt5.