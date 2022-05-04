Errori, bug, domande - pagina 871

Nuovo commento
 

Voglio visualizzare alcune icone, etichette nel grafico del tester. Cerco di emettere una linea:

CChartObjectVLine VL;
int ocnt;

...
// Dopo ogni ordine:
string name="xx "+(string)ocnt++;
VL.Create(0,nome,0,TimeCurrent());



Perché non vedo nessuna linea? Secondo la documentazione, l'oggetto dovrebbe essere creato. Ma io non ne vedo.

Ho provato lo stesso ad un livello inferiore ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) ma il risultato è lo stesso, nessun errore viene restituito dalla funzione, ma nessun risultato è visibile.

Ho solo un sospetto: gli oggetti grafici funzionano solo negli indicatori? Forse qualcuno ci ha lavorato e sa qual è la ragione?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 
Tuttavia, è scritto altrove nel documento:

Quando si rinomina un oggetto grafico, vengono generati due eventi simultaneamente, che possono essere gestiti in un Expert Advisor o in un indicatore dalla funzione....

Di conseguenza, il grafico dovrebbe funzionare nell'Expert Advisor...

 
SkyTreker:

...

Ho solo un sospetto: gli oggetti grafici funzionano solo negli indicatori? Forse qualcuno ha lavorato con questo e sa qual è la ragione?

Sfortunatamente, non tutti gli oggetti vengono visualizzati durante il test in modalità di visualizzazione. Sto anche aspettando con ansia il momento in cui tutti gli oggetti saranno finalmente supportati. Non c'è una lista ufficiale di oggetti supportati (non si vede da nessuna parte). Lo si può scoprire solo passando tutto in fila.
 
tol64, grazie per l'informazione, farò una prova... Non ho guardato la visualizzazione, però, ma il grafico. Controllerò anche la visualizzazione...
 
Ho appena controllato! Taki sulle opere di visualizzazione!!!!
 
SkyTreker:... non visualizza gli ordini pendenti sul grafico del tester e quindi quando si esegue il debug di alcune strategie è impossibile capire quale ordine è il risultato di un particolare trade.
A settembre, gli ordini pendenti erano normalmente visualizzati in modalità di visualizzazione. È improbabile che qualcosa sia cambiato da allora.
 

Yedelkin:
A settembre gli ordini pendenti erano normalmente visualizzati in modalità di visualizzazione, è improbabile che sia cambiato qualcosa da allora.

È solo che non ho usato la visualizzazione, ho solo guardato tutto sul grafico e ho assunto che il grafico dovrebbe essere lo stesso del grafico reale di lavoro, ma si scopre che il grafico non visualizza gli oggetti visivi e questo è un grande svantaggio.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
SkyTreker:

...

È solo che non ho usato la visualizzazione, ho solo guardato il grafico e ho supposto che il grafico dovrebbe essere lo stesso del grafico reale di lavoro, ma si scopre che il grafico non mostra oggetti visivi e questo è un grande svantaggio.

L'unica cosa che resta da fare è chiarire. Su quale grafico ti aspettavi che la stessa cosa fosse sul grafico reale? E allo stesso tempo, qual è il vero grafico?

Perché lei sembra suggerire che ce ne sia anche una terza. )))

 

Bug o insetto?

Due sors, su MT5 non funziona, su MT4 sì.

Perché?

File:
MTB_1E.mq4  4 kb
MTB_E.mq5  9 kb
 
mario065:

Bug o insetto?

Due sors, su MT5 non funziona, su MT4 sì.

Perché?

funziona su mt5.

File:
ReportTester-1277795.zip  11 kb
1...864865866867868869870871872873874875876877878...3184
Nuovo commento