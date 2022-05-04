Errori, bug, domande - pagina 862
Capisco. Si potrebbe, naturalmente, fare un suggerimento al Service Desk per ottenere una risposta ufficiale. Ma ho paura che (la risposta) sarà qualcosa del genere: "Il programmatore è in grado di calcolare la data limite e limitare la profondità della storia richiesta"...
Va bene che questo non faccia funzionareSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) e altre cose simili?
e come si può calcolare la data limite? a occhio xD
perché vedo che tutte le funzioni funzionano come se tutto fosse ok
Si prega di consigliare come trattare gli indicatori.
Il codice dell'Expert Advisor chiama l'indicatore personalizzato, ma è anche costruito su quello personalizzato e non può trovare quest'ultimo durante i test.
Come lo attacco e dove?
PS. L'indicatore si carica normalmente in tempo reale.
Perché lo spread è aumentato all'ora di chiusura?
Chi ha riscontrato il seguente problema: quando si usano diversi buffer colorati, ci sono problemi con il disegno dell'indicatore. Ed è quello che viene dichiarato per primo.
Ecco un semplice codice dell'indicatore:
Ed ecco l'indicatore:
Come sePlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) non funzionasse;
Non ha niente a che vedere con il vetro se lo spread è una commissione. Dove l'hai visto su Mamba? È solo una lacuna del lunedì.
;)
Lo spread non è una commissione. Questo è quello che ha dettosergeev- perché i commercianti hanno rimosso le offerte dallo stack.
Come se PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) non funzionasse;
Invece di
prova