Yedelkin:
Capisco. Si potrebbe, naturalmente, fare un suggerimento al Service Desk per ottenere una risposta ufficiale. Ma ho paura che (la risposta) sarà qualcosa del genere: "Il programmatore è in grado di calcolare la data limite e limitare la profondità della storia richiesta"...

Va bene che questo non faccia funzionareSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) e altre cose simili?

e come si può calcolare la data limite? a occhio xD

perché vedo che tutte le funzioni funzionano come se tutto fosse ok

 

Si prega di consigliare come trattare gli indicatori.

Il codice dell'Expert Advisor chiama l'indicatore personalizzato, ma è anche costruito su quello personalizzato e non può trovare quest'ultimo durante i test.

Come lo attacco e dove?

PS. L'indicatore si carica normalmente in tempo reale.

 

Perché lo spread è aumentato all'ora di chiusura?


diffusione

 
Zeleniy:

Perché lo spread è aumentato all'ora di chiusura?

perché i trader hanno rimosso gli ordini dallo stack
 
Non ha niente a che vedere con il vetro se lo spread è una commissione. Dove l'hai visto su Mamba? È solo una lacuna del lunedì.
 

Chi ha riscontrato il seguente problema: quando si usano diversi buffer colorati, ci sono problemi con il disegno dell'indicatore. Ed è quello che viene dichiarato per primo.

Ecco un semplice codice dell'indicatore:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

#property indicator_label2  "ColorLine"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed,clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2

double         LineBuffer_1[];
double         LineBuffer_2[];

double         Color_1[];
double         Color_2[];
 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer_1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_1,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
   SetIndexBuffer(2,LineBuffer_2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Color_2,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
    if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(LineBuffer_1,0.0);
      ArrayInitialize(LineBuffer_2,0.0);
     } 
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(close[i]>open[i])
      {    LineBuffer_1[i]=high[i];    
           Color_1[i]=1;
      }     
      else
      {
          LineBuffer_2[i]=low[i];    
          Color_2[i]=0;
      }
      
     }
  return(rates_total);
  }

Ed ecco l'indicatore:

 

Come sePlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) non funzionasse;

 
Zeleniy:
Non ha niente a che vedere con il vetro se lo spread è una commissione. Dove l'hai visto su Mamba? È solo una lacuna del lunedì.
È come se tu avessi chiesto e tu avessi risposto.
;)
Zeleniy:
причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник
come se tu stesso avessi chiesto e risposto
;)

Lo spread non è una commissione. Questo è quello che ha dettosergeev- perché i commercianti hanno rimosso le offerte dallo stack.
 
tyup:

Come se PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) non funzionasse;

Invece di

PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

prova

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
