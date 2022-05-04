Errori, bug, domande - pagina 782

Nuovo commento
 
Rosh:

Ci sono diversi fattori in gioco qui:

  1. Perché non ha inviato il codice per la verifica? I moderatori non guardano le bozze.

Ho inviato il codice per la verifica. Non solo, ma ho controllato lo stato dopo che la versione inglese non è stata pubblicata insieme a quella russa. Non si prenda gioco di me.

  1. Perché avete fatto la versione inglese dell'indicatore come una pubblicazione separata? Facciamo tutte le traduzioni da soli. Abbiamo trovato per caso la tua versione nella parte inglese del Code base.

Perché è così che si fa al 4. Non ho visto nulla su "se stessi" da nessuna parte. Ho pensato di rendere la vita più facile ai redattori (

  1. L'immagine nella bozza è brutta. Non è la prima volta che lo pubblicate nel Code base. Inoltre, il modello di una nuova pubblicazione contiene sempre raccomandazioni sulla preparazione di un esempio in Code Base. Ma la gente qui è più uno scrittore che un lettore.

L'immagine nella bozza si adatta a tutti i parametri formali. E l'essenza, nonostante le sue dimensioni, lo riflette perfettamente. Questa è un'immagine di 4ka dal codice pubblicato.

Nella versione russa gli editori hanno fatto un'immagine migliore.

Una traduzione dell'indicatore Perfect ZigZag sarà fatta e pubblicata.

Grazie, naturalmente. Ma l'impressione è rimasta. E francamente più da questo tuo commento che dal ritardo stesso (

 

Cambiate i vostri computer - stufi di farli andare avanti tutto il tempo.

 
Non sono un commentatore - io, come tutti, voglio che l'ora sia reale - attuale, Greenwich in secondi, altrimenti stai camminando per mezzo secondo o più. Non hai il cervello per capirlo?
 

È necessario - chiunque lavori prende una fonte casuale e la sovrappone ai dati storici - vedi cosa succede

 
MetaDriver:

Otto saranno sufficienti?

 double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
La funzione presentata funziona correttamente solo con i numeri positivi. Affinché la funzione lavori su tutto l'intervallo di numeri, DBL_MIN deve essere sostituito da -DBL_MAX.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов - Документация по MQL5
 
Yurich:
La funzione presentata funziona correttamente solo con i numeri positivi. Affinché la funzione lavori su tutto l'intervallo di numeri, DBL_MIN deve essere sostituito da -DBL_MAX.
Eh... ???? Controlla di nuovo.
 

Se non c'è abbastanza spazio su disco, è divertente il suo glitch)

 
MetaDriver:
Uh...?? Controlla di nuovo.
Perché controllare. DBL_MIN è "Il minimo valore positivo che può essere rappresentato dal tipo double" e sarà sempre maggiore di qualsiasi numero negativo comparato.:)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5
 
Nel servizio "Lavori" non è possibile inviare una richiesta di lavoro da ieri sera. Per favore, correggetelo.
 
MetaDriver:
Er...?? Controlla di nuovo.
Controllate, DBL_MIN tende a zero, mentre il -DBL_MAXdi Yurich è un numero negativo molto piccolo.
1...775776777778779780781782783784785786787788789...3184
Nuovo commento