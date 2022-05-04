Errori, bug, domande - pagina 781

papaklass:

Non funzionerebbe?

Tol64:
ArrayMaximum() e ArrayMinimum() non funzionano?
Grazie! Dovrò studiare gli array! Non li ho ancora usati... Ho pensato che sarebbe stato più facile senza di loro. Perché c'è una tale limitazione in mcl4 e mcl5?
 
borilunad:

Chi può spiegare perché Mach e Min si limitano a cercare solo da 2 numeri e non da un numero più grande come in altre lingue? Perché devo fare formule ingombranti per trovare il ricercato... Grazie!

Otto saranno sufficienti?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MinMax.mqh |
//|                             Copyright (c) 2009, Vladimir Gomonov |
//|                                            MetaDriver@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "(c) 2009, Vladimir Gomonov"
#property link      "MetaDriver@rambler.ru"

double fmin(double a,double b,double c,double d=DBL_MAX,
            double e=DBL_MAX,double f=DBL_MAX,double g=DBL_MAX,double h=DBL_MAX)
  {
    return (
       fmin(a,
       fmin(b,
       fmin(c,
       fmin(d,
       fmin(e,
       fmin(f,
       fmin(g,
       h))))))));
  }

double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,
            double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
  {
    return (
       fmax(a,
       fmax(b,
       fmax(c,
       fmax(d,
       fmax(e,
       fmax(f,
       fmax(g,
       h))))))));
  }
File:
MinMax.mqh  2 kb
 
borilunad:
Grazie! Dovrò studiare gli array! Non li ho ancora usati... Ho pensato che sarebbe stato più facile senza di loro. Perché c'è una tale restrizione in mcl4 e mcl5?
Non ci sono restrizioni. MetaDriver vi ha mostrato un esempio. ))
 
MetaDriver:

Otto saranno sufficienti?

Grazie anche a te! Io uso quasi lo stesso, ma nel codice generale, per esempio, trovo da 4 coppie, poi da 2 coppie e da quella finale, beh, come in un sorteggio di coppa:

x = fmax(fmax(fmax(a,b),fmax(c,d)),fmax(fmax(e,f),fmax(g,h)));
Per ora, preferisco avere tutto a portata di mano. In questo modo posso reagire più velocemente ai capricci del mercato. C'è poca ottimizzazione. E sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni nel programma. Profitto per tutti!
 

Scala per punti per barra, se numeri frazionari, fai saltare il tetto della scala dei prezzi (Yen nello screenshot)

PS andava bene, questo è venuto con alcuni degli ultimi aggiornamenti.

 

È possibile cambiare non solo SL e TP ma anche il commento o la magia su una posizione aperta.

 
gpwr:

È possibile cambiare non solo SL e TP ma anche il commento o la magia.

No, la magia di una posizione è la stessa dell'ordine di apertura,

Il commento, invece, è lo stesso dell'ultimo ordine della posizione.

 
Urain:

Nessun magik di posizione è uguale al magik dell'ordine di apertura,

ma il commento può, è uguale all'ultimo ordine nella posizione.

Questo è buono. Grazie.
 
Silent:

la scalatura per punti per barra, se i numeri sono frazionari, fa saltare il tetto della scala dei prezzi (yen nello screenshot)

PS prima andava bene, questo è venuto con alcuni degli ultimi aggiornamenti.

Grazie per il post. Lo sistemerà.
 
TheXpert:

Vedrò ancora il mio zigzag pubblicato nella parte inglese di kodobase?

3 settimane sono già un martellamento.

Ci sono diversi fattori in gioco qui:

  1. Perché non hai presentato il tuo codice per la revisione? I moderatori non guardano le bozze.
  2. Perché avete fatto la versione inglese dell'indicatore come una pubblicazione separata? Facciamo tutte le traduzioni da soli. Quella tua variante nella parte inglese della base del codice è stata trovata per caso.
  3. L'immagine nella bozza è brutta. Non è la prima volta che presenta un codice base. E inoltre, ci sono sempre raccomandazioni su come preparare un esempio in Code Base in un nuovo modello di pubblicazione. Ma la gente qui è più uno scrittore che un lettore.

La traduzione dell'indicatore Perfect ZigZag sarà fatta e pubblicata.

