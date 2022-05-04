Errori, bug, domande - pagina 781
Non funzionerebbe?
ArrayMaximum() e ArrayMinimum() non funzionano?
Chi può spiegare perché Mach e Min si limitano a cercare solo da 2 numeri e non da un numero più grande come in altre lingue? Perché devo fare formule ingombranti per trovare il ricercato... Grazie!
Otto saranno sufficienti?
Grazie! Dovrò studiare gli array! Non li ho ancora usati... Ho pensato che sarebbe stato più facile senza di loro. Perché c'è una tale restrizione in mcl4 e mcl5?
Otto saranno sufficienti?
Grazie anche a te! Io uso quasi lo stesso, ma nel codice generale, per esempio, trovo da 4 coppie, poi da 2 coppie e da quella finale, beh, come in un sorteggio di coppa:Per ora, preferisco avere tutto a portata di mano. In questo modo posso reagire più velocemente ai capricci del mercato. C'è poca ottimizzazione. E sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni nel programma. Profitto per tutti!
Scala per punti per barra, se numeri frazionari, fai saltare il tetto della scala dei prezzi (Yen nello screenshot)
È possibile cambiare non solo SL e TP ma anche il commento o la magia su una posizione aperta.
Nessun magik di posizione è uguale al magik dell'ordine di apertura,
ma il commento può, è uguale all'ultimo ordine nella posizione.
Vedrò ancora il mio zigzag pubblicato nella parte inglese di kodobase?
3 settimane sono già un martellamento.
Ci sono diversi fattori in gioco qui:
La traduzione dell'indicatore Perfect ZigZag sarà fatta e pubblicata.