stringo:

Sì, l'errore è uscito. Nel tester, gli eventi arrivano al loro numero di evento senza prendere in considerazione CHARTEVENT_CUSTOM.

Una correzione sarà nella prossima build.

E non ricevere gli eventiCHARTEVENT_OBJECT_CREATE eCHARTEVENT_OBJECT_DELETE dagli oggetti (creati dall'indicatore) rimarrà?
 
Lizar:
Ci sarà un meccanismo per abilitare/disabilitare selettivamente la generazione di questi eventi.
 
antt:
Almeno qualcuno ha aspettato a disabilitare i loro eventi... Non hanno mai accettato di darmi l'opzione di disabilitare l'evento NewTick:(
 
mql5:
Grazie per la vigilanza, risolto. In realtà c'è un errore nella versione 430 del compilatore quando si imposta il nome di una variabile intu tramite commento.

Non so, a me funziona bene: // WinXP SP2, MT5 32x

No, ho imbrogliato. Dopo aver ricompilato era così:


 
notused:

L'ultima build (430) quando si prova con periodo Forward e Custom Max - si blocca (sembra essere al momento di passare al test Forward). All'inizio ho dato la colpa al mio Expert Advisor, ma poi ho controllato il seguente codice:

Ho impostato i parametri per ottimizzare da 1 a 1000, tutti i tick, USDCAD, M4 dal 01.01.2011 a oggi (con Forward - qualsiasi periodo). Congelare. Disabilitato gli agenti remoti - ho riavviato il terminale - si blocca anche lui. Rimosso il periodo in avanti - funziona. Se Custom Max è da biasimare - non l'ha controllato. Prima di questa build - tutto funzionava.

Grazie per il messaggio. Una correzione sarà nella prossima build
 
papaklass:
Nell'ultima build (430) ho smesso di visualizzare i risultati dell'ottimizzazione quando seleziono "Tutti i simboli selezionati in Market Watch". Qualcuno sa perché? A proposito, nella scheda "grafico di ottimizzazione", tutti i risultati sono disegnati.
Fisso. La correzione sarà disponibile nella prossima build
 
stringo:
Cari sviluppatori, c'è un modo per accelerare il rilascio di questa build, perché è da una settimana che il mio lavoro si ferma perché il terminale si blocca in avanti.
 
MONTEGRO:
)))))))) Asilo... Così felice il sabato mattina...
 
AlexSTAL:
E su quali basi ti permetti di fare queste osservazioni a un estraneo? Per dirla crudamente: "Chi diavolo sei?".
"Kindergarten" è quando gli sviluppatori senza test adeguati rilasciano una build con criticità (per me e molti altri)

bug nella funzionalità e non sono stati in grado di rilasciare un aggiornamento per molto tempo. Questo è davvero deprimente.

 
MONTEGRO:

In alternativa si potrebbe guardare ad altri terminali e al numero di bug in essi....

E su quanto costa il tuo lavoro è l'asilo....

Avete pagato soldi per lo sviluppo di questo programma agli sviluppatori? Se no, conoscete la risposta...

Quando avete il contratto e la prova del pagamento, allora potete chiedere i tempi.

