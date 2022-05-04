Errori, bug, domande - pagina 370
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, l'errore è uscito. Nel tester, gli eventi arrivano al loro numero di evento senza prendere in considerazione CHARTEVENT_CUSTOM.
Una correzione sarà nella prossima build.
E non ricevere gli eventi CHARTEVENT_OBJECT_CREATE eCHARTEVENT_OBJECT_DELETE dagli oggetti (creati dall'indicatore) rimarrà?
Ci sarà un meccanismo per abilitare/disabilitare selettivamente la generazione di questi eventi.
Grazie per la vigilanza, risolto. In realtà c'è un errore nella versione 430 del compilatore quando si imposta il nome di una variabile intu tramite commento.
Non so, a me funziona bene: // WinXP SP2, MT5 32x
--------------------------------
No, ho imbrogliato. Dopo aver ricompilato era così:
L'ultima build (430) quando si prova con periodo Forward e Custom Max - si blocca (sembra essere al momento di passare al test Forward). All'inizio ho dato la colpa al mio Expert Advisor, ma poi ho controllato il seguente codice:
Ho impostato i parametri per ottimizzare da 1 a 1000, tutti i tick, USDCAD, M4 dal 01.01.2011 a oggi (con Forward - qualsiasi periodo). Congelare. Disabilitato gli agenti remoti - ho riavviato il terminale - si blocca anche lui. Rimosso il periodo in avanti - funziona. Se Custom Max è da biasimare - non l'ha controllato. Prima di questa build - tutto funzionava.
Nell'ultima build (430) ho smesso di visualizzare i risultati dell'ottimizzazione quando seleziono "Tutti i simboli selezionati in Market Watch". Qualcuno sa perché? A proposito, nella scheda "grafico di ottimizzazione", tutti i risultati sono disegnati.
Grazie per il messaggio. Una correzione sarà nella prossima build
Cari sviluppatori, c'è un modo per accelerare il rilascio di questa build, ho il mio lavoro da una settimana perché il terminale è sospeso in avanti.
)))))))) Asilo... Così felice il sabato mattina...
E su quali basi ti permetti di fare queste osservazioni a un estraneo? Per dirla crudamente: "Chi diavolo sei?".
"Kindergarten" è quando gli sviluppatori senza test adeguati rilasciano una build con criticità (per me e molti altri)
bug nella funzionalità e non sono stati in grado di rilasciare un aggiornamento per molto tempo. Questo è davvero deprimente.
E su quali basi le è permesso di fare tali osservazioni su un perfetto sconosciuto? Per dirla crudamente: "CHI SEI TU?".
"Kindergarten" è quando gli sviluppatori senza test adeguati rilasciano una build con criticità (per me e molti altri)
bug nella funzionalità e non sono stati in grado di rilasciare un aggiornamento per molto tempo. Questo è davvero deprimente.
In alternativa si potrebbe guardare ad altri terminali e al numero di bug in essi....
E su quanto costa il tuo lavoro è l'asilo....
Avete pagato soldi per lo sviluppo di questo programma agli sviluppatori? Se no, conoscete la risposta...
Quando avete il contratto e la prova del pagamento, allora potete chiedere i tempi.