Allora non vedo alcuna ragione per non introdurre una funzione di lettura diretta senza conversione di tipo, ala
C'è un esempio simile tramite strutture nel link di stringo.
Su una nota correlata, stavo giusto per chiedere dei sindacati.
struct __double { double v; }
struct __long { long v; }
__double a; __long b;
a.v=123.456;
b=a;
b.v=4638373815016729713;
non difficile.
+ leggere oltre ai top link https://www.mql5.com/ru/articles/364
SONO SCIOCCATO! FUNZIONA!
100 ordini limite si aprono/chiudono in meno di 1 secondo!!!!
Ben fatto, continua così!
ZY
E la direzione dovrebbe organizzare una festa aziendale per i dipendenti durante le vacanze di maggio in questa occasione.
testato nella nuova build OrderSendAsync
SZY
E la direzione deve organizzare una festa aziendale per i dipendenti per le vacanze di maggio in questa occasione.
)))) Fico. Nessuna parola.
Ma non tutti sono probabilmente i benvenuti in questi pacchetti...
Tenete a mente che ci sono e ci saranno limiti al numero di applicazioni simultanee nella coda di esecuzione da un account. In questo momento ci sono 16 applicazioni se non mi sbaglio.
Le operazioni asincrone gestiranno ordinatamente la "finestra del numero di ordini ammissibili", aspettando che una parte del batch precedente venga eseguita prima di inviare il batch successivo. Inoltre, ci saranno protezioni contro gli allagamenti stupidi/test. Finché il numero di richieste permesse è in eccesso, ci sarà un errore.
Il nuovo metodo di transazioni asincrone tramite OrderSendAsync risolve il problema principale - permette di fare una dozzina di transazioni istantaneamente. Questo è uno strumento molto potente e dovrebbe essere usato con attenzione e sempre con un occhio alla possibilità di bans da parte del server e del broker.
Ho una posizione aperta. MQL5 mi permette di modificare il numero magico di tale posizione?
No, come detto sopra.
Ma è possibile assegnare ad ogni ordine come parte di una posizione il proprio numero magico, la posizione riceverà il numero magico del primo ordine.