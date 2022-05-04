Errori, bug, domande - pagina 726
Sì Renat, questo è il mio codice.
Ha funzionato nelle build precedenti. Ma ha smesso di funzionare nell'attuale 630/64.
Il bug che ho trovato è abbastanza strano e, francamente, spaventoso.
Scusa, l'ho capito ora.
Sì, la build 630 è uscita buggata, ma l'abbiamo già corretta e ne stiamo rilasciando una nuova.
Mi dispiace per i bug, è molto frustrante.
Cosa significa la didascalia sulla variabile (elemento dell'array di stringhe)?
L'espressione non può essere valutata?
Un array in una classe. L'array è dinamico.
Un array in una classe. L'array è dinamico.
L'espressione non può essere valutata.
Date un pezzo di codice, per favore.
L'espressione non può essere analizzata.
tutti gli array sono pre-resettati.
Provato con dynamic, il risultato è lo stesso.
Questo bug è solo su 630/64
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
La nuova funzione completerà la vecchia OrderSend o la sostituirà completamente?
Supplemento. Al momento è definito come segue
La descrizione dovrebbe essere corretta subito: "Lafunzione OrderSend() è destinata a..." dovrebbe essere sostituita con "La funzione OrderSendAsync() è destinata a...". E più avanti nella descrizione del codice.
Supplemento. Al momento ha questa definizione...
Ricordo che Renat ha dato un disclaimer, e tuttavia prendere la mia domanda più seriamente:
Ci sarà uno schema più semplice in futuro per determinare quale ordine ha attivato OnTrade?
la domanda è particolarmente rilevante alla luce dell'introduzione della nuova funzione OrderSendAsync().