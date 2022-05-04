Errori, bug, domande - pagina 731
Mi sento triste in anticipo, ma se ci fosse una speranza?
Posso impostare attraverso la finestra delle impostazioni il numero di timeframes in un indicatore multitime, e poi i timeframes stessi, a seconda del numero precedentemente selezionato, dai quali l'utente vuole ricevere i calcoli e la visualizzazione? Ci sono linee all'inizio del codice dell'indicatore:
che è predefinito nel codice stesso, il che è completamente incoerente con il concetto di codice flessibile... o piuttosto le impostazioni dell'indicatore stesso alla fine.
Una volta ho avuto un'idea: riservare nel codice indicator_buffer e indicator_plot massimi, impostare timeframes massimi e creare altrettanti input bool in modo che l'utente possa scegliere nella finestra quali timeframes utilizzare e quali no. Ma questo è codice aggiuntivo, risorse aggiuntive, aumento delle impostazioni nella finestra (che è fastidioso per gli utenti che si affrettano a scrivere l'indicatore invece di studiare una scia di parametri per tre schermate), e la cosa principale - come programmatore prevedo fastidiosa creazione di artefatti grafici di falsi timeframes che non saranno utilizzati, ma buffer per i quali saranno inevitabilmente allocati in assenza di impostazioni flessibili.
Un altro pensiero era che sarebbe bello condizionare questi parametri di input timeframe per quantità rendendoli dipendenti da un parametro gerarchicamente più alto - genitore: quantitativo - ma non è previsto in MQL, vero? Ancora peggio, gli if non funzionano al di fuori di OnInit(), OnCalculate() e altre funzioni, per tutti noi!
C'è una vecchia, amara verità, che l'utente finale-trader dovrebbe selezionare gli indicatori appropriati, invece di scartabellare il codice sorgente e cambiare alcuni parametri, inaccessibili attraverso la finestra delle impostazioni dell'indicatore. E se ha ottenuto solo il codice compilato, di che tipo di codice sorgente stiamo parlando?
Nel profilo/messaggio, non si può premere il tasto [delete]
Sta ballando, e quando provi a cliccarlo, entri nell'argomento.
Anche se il codice html è tutto lì e funzionale.
Browser FF12
1.
lampeggia. come un mouse che si sposta da un livello. e il pulsante [delete] scompare insieme all'evidenziazione del post
2. Ieri è apparso un post sul muro. che non ho creato io
Non può essere cambiato o cancellato.
Di chi è?
Intra-forum spam?
Wow :) già rimosso.
Chi lo fa? :)
Acchiappafantasmi sul forum, è comune, fai una croce sul cuore e passerà tutto.
;)
Voglio mettere una foto, almeno un'immagine nell'intestazione del profilo, premere aggiungi, selezionare il file, e tutta la barra di avanzamento inizia a ruotare all'infinito. l'immagine non si carica. provato tutti i tipi di file grafici, e tutti i browser conosciuti. risultato nullo.
nel "about me" - la formattazione html non funziona.
Allo stesso modo.
Wow :) già rimosso.
Chi lo fa? :)