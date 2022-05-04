Errori, bug, domande - pagina 735

joo:

Ho trovato una "confusione".

Perché al compilatore non piace la definizione della seconda variabile b?

E in generale, come gestire questa situazione?

Non gli piace la definizione.

Scrive solo un altro errore - tipo di variabile sbagliato per la dimensione dell'array

Si possono specificare solo costanti in dimensioni

 
sergeev:

Non è la definizione che non gli piace.

Scrive anche un altro errore - tipo di variabile sbagliato per la dimensione dell'array

Solo le costanti possono essere specificate nelle dimensioni

Anche le costanti non funzionano, ci sarà un errore:

const int AA =11;
ArrWe m[AA];

Specificatori di accesso

Gli specificatori di accesso dicono al compilatore come accedere a variabili, membri di strutture o classi.

Lo specificatoreconst dichiara una variabile come una costante e non permette che il valore di questa variabile sia cambiato durante l'esecuzione del programma. È permesso inizializzare una variabile una volta sola quando la si dichiara.

 

Intendevo solo due opzioni

int Arr[100]

o

#define r 100
int Arr[r]


Per il resto ArrayResize

 
papaklass:
Non capisco. Ho messo un EA sul grafico e questo messaggio appare nella scheda "Experts". L'Expert Advisor continua comunque il suo lavoro. Questo non è un errore, ma un avvertimento. Un avvertimento su cosa?
È un errore in fase di esecuzione - significa una perdita di memoria. Da qualche parte la memoria occupata da una stringa non viene liberata. Molto probabilmente, è una struttura o una classe che non viene cancellata dopo il nuovo. Devi guardare il codice per essere più specifico.
joo:

non funzionerà, ci sarà un errore:

Specificatori di accesso

Gli specificatori di accesso dicono al compilatore come accedere a variabili, membri di strutture o classi.

Lo specificatoreconst dichiara una variabile come una costante e non permette che il valore di questa variabile sia cambiato durante l'esecuzione del programma. È permesso inizializzare una variabile una volta sola quando la si dichiara.

Una variabile costante non è una costante! Può essere inizializzata una volta sola, cioè è una variabile per la quale viene allocata la memoria.

Il compito delle costanti è di essere calcolate e inserite nel codice senza occupare la memoria a runtime.

La costante sarà const AA=11.

Di conseguenza, il compilatore sbaglierà. Se const AA=11, non si lamenterà.

 

Puoi dirmi qual è il problema?

Sull'ultimo intervallo in ChannelPeriod = 100; c'è un forte spostamento verso l'alto nelle letture dell'indicatore, andando oltre le ultime 100 barre tutto si mostra normalmente.

Qualcuno sa come risolvere il problema?

//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
  //--- variables of indicator
  int i;
    
  CopyClose(Symbol1_Name,PERIOD_M30,0,rates_total,close_1);
  CopyClose(Symbol2_Name,PERIOD_M30,0,rates_total,close_2);
  
  //--- main cycle
  for(i=prev_calculated; i<rates_total; i++)
  {
    Last[i] = (Symbol1_Vol*Symbol1_K*close_1[i] -  Symbol2_Vol*Symbol2_K*close_2[i]);
  }
  
    // Считаем положение эквити относительно канала удвоенного среднеквадратичного отклонения
  double StdDev;
  for(i=prev_calculated; i<rates_total; i++) 
  {
    StdDev=MyStdDev(Last,ChannelPeriod,i);
    if(StdDev>0.00001) // Защита от отсутствия данных
      ExtStdDevBuffer[i]=(Last[i]+2*StdDev-iMAOnArrayMQL4(Last,0,ChannelPeriod,0,MODE_SMA,i))/(4*StdDev);
  }
  
  return(rates_total);
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
// Calculation StdDev -----------------------------------------------| 
// StdDev = SQRT (SUM [(S(i) - SMA(i))^2, N] / N)                    | 
double MyStdDev(double &array[], int BandsPeriod, int Index) 
{ 
  double ds, sum, center; 
    
  sum = 0; 
  center = iMAOnArrayMQL4(array,0,BandsPeriod,0,MODE_SMA,Index); 
  for(int i = 0; i < BandsPeriod; i++) 
  { 
    ds = array[Index+i] - center; 
    sum += ds * ds; 
  } 
  sum = MathSqrt (sum / BandsPeriod); 
  return (sum); 
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------

//-----------------------------------------------------------------------------------------
double iMAOnArrayMQL4(double &array[], int total, int period, int ma_shift, int ma_method, int shift)
{
  double buf[],arr[];
  if(total==0) total=ArraySize(array);
  if(total>0 && total<=period) return(0);
  if(shift>total-period-ma_shift) return(0);
  switch(ma_method)
  {
    case MODE_SMA :
    {
      total=ArrayCopy(arr,array,0,shift+ma_shift,period);
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0;
      int    i,pos=total-1;
      for(i=1;i<period;i++,pos--)
      sum+=arr[pos];
      while(pos>=0)
      {
        sum+=arr[pos];
        buf[pos]=sum/period;
        sum-=arr[pos+period-1];
        pos--;
      }
      return(buf[0]);
    }
    case MODE_EMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double pr=2.0/(period+1);
      int    pos=total-2;
      while(pos>=0)
      {
        if(pos==total-2) buf[pos+1]=array[pos+1];
        buf[pos]=array[pos]*pr+buf[pos+1]*(1-pr);
        pos--;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    case MODE_SMMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0;
      int    i,k,pos;
      pos=total-period;
      while(pos>=0)
      {
        if(pos==total-period)
        {
          for(i=0,k=pos;i<period;i++,k++)
          {
            sum+=array[k];
            buf[k]=0;
          }
        }
        else sum=buf[pos+1]*(period-1)+array[pos];
        buf[pos]=sum/period;
        pos--;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    case MODE_LWMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0.0,lsum=0.0;
      double price;
      int    i,weight=0,pos=total-1;
      for(i=1;i<=period;i++,pos--)
      {
        price=array[pos];
        sum+=price*i;
        lsum+=price;
        weight+=i;
      }
      pos++;
      i=pos+period;
      while(pos>=0)
      {
        buf[pos]=sum/weight;
        if(pos==0) break;
        pos--;
        i--;
        price=array[pos];
        sum=sum-lsum+price*period;
        lsum-=array[i];
        lsum+=price;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    default: return(0);
  }
  return(0);
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Perché, quando premo il pulsante "Start", il tester non fa il test dal livello di deposito iniziale, ma dal livello in cui è finito l'ultimo test. Non c'è questo problema nel 4. Come iniziare i test dal livello di deposito iniziale?
 
Per favore datemi un link diretto per scaricare i libri di testo in formato PDF perché il mio browser del telefono non può vedere tutto sul sito web
 
Zeleniy:
Per favore, datemi un link diretto dove si possono scaricare i libri di testo in formato PDF, perché il browser del mio telefono non può vedere tutto sul sito.
non ci sono libri di testo, solo l'aiuto.
