Errori, bug, domande - pagina 735
Ho trovato una "confusione".
Perché al compilatore non piace la definizione della seconda variabile b?
E in generale, come gestire questa situazione?
Non gli piace la definizione.
Scrive solo un altro errore - tipo di variabile sbagliato per la dimensione dell'array
Si possono specificare solo costanti in dimensioni
Non è la definizione che non gli piace.
Scrive anche un altro errore - tipo di variabile sbagliato per la dimensione dell'array
Solo le costanti possono essere specificate nelle dimensioni
Anche le costanti non funzionano, ci sarà un errore:
Specificatori di accesso
Gli specificatori di accesso dicono al compilatore come accedere a variabili, membri di strutture o classi.
Lo specificatoreconst dichiara una variabile come una costante e non permette che il valore di questa variabile sia cambiato durante l'esecuzione del programma. È permesso inizializzare una variabile una volta sola quando la si dichiara.
Intendevo solo due opzioni
int Arr[100]
o
#define r 100
int Arr[r]
Per il resto ArrayResize
Non capisco. Ho messo un EA sul grafico e questo messaggio appare nella scheda "Experts". L'Expert Advisor continua comunque il suo lavoro. Questo non è un errore, ma un avvertimento. Un avvertimento su cosa?
non funzionerà, ci sarà un errore:
Una variabile costante non è una costante! Può essere inizializzata una volta sola, cioè è una variabile per la quale viene allocata la memoria.
Il compito delle costanti è di essere calcolate e inserite nel codice senza occupare la memoria a runtime.
La costante sarà const AA=11.
Di conseguenza, il compilatore sbaglierà. Se const AA=11, non si lamenterà.
Puoi dirmi qual è il problema?
Sull'ultimo intervallo in ChannelPeriod = 100; c'è un forte spostamento verso l'alto nelle letture dell'indicatore, andando oltre le ultime 100 barre tutto si mostra normalmente.
Qualcuno sa come risolvere il problema?
Per favore, datemi un link diretto dove si possono scaricare i libri di testo in formato PDF, perché il browser del mio telefono non può vedere tutto sul sito.